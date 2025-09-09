Kosovo-España: a mantener sensaciones

España sub-21 se enfrenta este martes a Kosovo en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de Albania y Serbia 2027, un partido en el que el combinado dirigido por David Gordo buscará sumar el pleno de victorias tras imponerse con solvencia a Chipre (3-0) en la primera jornada del Grupo A.

La selección española sub-21 se medirá por primera vez en su historia a Kosovo. Será en territorio kosovar y con el objetivo de sumar el pleno de puntos tras las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para el próximo Europeo de la categoría. Los de David Gordo, que se estrenaba en el banquillo de ‘la Rojita’ en este parón, cumplieron en el debut con una victoria contundente ante Chipre (3-0), lo que le ha permitido colocarse segunda de grupo, sólo por detrás de Finlandia.

Frente a Kosovo, que empató a cero en la primera jornada ante Rumanía, España quiere cerrar esta primera tanda de partidos con seis de seis. Esto permitiría al combinado español afrontar desde una buena posición las próximas jornadas, que tendrán lugar en el mes de octubre, en el que se medirá al que apunta a ser su principal rival para conseguir el primer puesto del Grupo A, Finlandia.

Eso sí, el encuentro ante Kosovo será, a priori, de mayor dificultad que el debut ante Chipre. Y es que el combinado kosovar ha demostrado en la jornada 1 ante Rumanía que es un conjunto rocoso al que no le cuesta defender en bloque bajo. Además, muestra una cara mucho más competitiva cuando juega delante de su público, habiendo caído derrotada únicamente en uno de los últimos cuatro partidos que ha disputado.

Pese a ello, España parte como gran favorita para llevarse los tres puntos, más aun después de la buena imagen ofrecida ante Chipre en Soria. ‘La Rojita’ cumplió y no dio opción a su rival con goles de Rafa Obrador, Yarek Gasiorowski y Pablo García. Precisamente este último está llamado a ser uno de los líderes de la generación, y apunta a la titularidad después de aprovechar a la perfección la poco más de media hora que estuvo sobre el césped ante Chipre.

Además, David Gordo podría aprovechar para dar oportunidades a jugadores suplentes en la primera jornada como Peio Canales y Chema Andrés, en la medular, o Fer López, en la línea atacante. Los que parece que podrían afianzarse como pareja de centrales titulares son los ex valencianistas Cristhian Mosquera y Yarek, ambos notables ante Chipre.