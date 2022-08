Klopp contra todos: critica las palancas del Barça y ataca a Ceferin por el calendario

Las maniobras del Barcelona para reforzar la plantilla pese a su mala situación económica están causando la sorpresa en todos los lugares del mundo. La activación de las famosas palancas hipotecando el club han permitido a Laporta acudir al mercado y fichar jugadores como Lewandowski, Koundé o Raphinha. El último en criticar las decisiones azulgranas ha sido el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp.

«No lo entiendo por varias razones. Si me dices que no tengo dinero, entonces ya no gasto nada. Me pasó dos veces con mi tarjeta de crédito, afortunadamente eso fue hace unos años. Estoy viendo esto como un fanático del fútbol, no lo entiendo», dijo el técnico alemán.

Klopp además comparó la situación del Barça con la del Borussia Dortmund hace unos años. «El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Dortmund. Watzke tuvo que venir en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Watzke en Barcelona», aseguró.

Contra el calendario

Además, de criticar al Barcelona, Jurgen Klopp insistió en su particular cruzada contra el exigente calendario futbolístico. “Solo hay una dirección en la que va esto y es contra la pared. No hay nadie que realmente hable por los jugadores. Cuando se habla de la falta de descansos para los jugadores, Aleksander Ceferin sale de un rincón y hace una declaración polémica para que otras personas tienen que trabajar mucho más. Lo sé, el señor Ceferin no tiene que decirme eso”, afirmó Klopp en una entrevista en Kicker.

“No quiero ofender a nadie, solo señalar nuevamente que este juego no funciona sin los jugadores y solo es realmente agradable cuando los mejores jugadores están en el campo”, añadió un Klopp que asegura que no hay tiempo para entrenar. «Si soy el único que dice algo, que así sea. No me importa. No puedo ser amigo de todos”, finalizó.