Kings League: qué es, reglas y cómo funciona la competición de fútbol de Piqué e Ibai

La Kings League ha nacido para revitalizar el fútbol, como un formato alternativo de espectáculo y competitividad –moderada– en el que algunos de los youtubers, streamers y ex futbolistas más conocidos del planeta se han unido para formar una liga. Gerard Piqué e Ibai Llanos, con una idea de negocio similar que ya les ha llevado a colaborar en otros proyectos, han lanzado esta novedosa idea, con un gran recibimiento en las plataformas y que, con toda la parafernalia que tiene detrás, no deja de ser una liga de fútbol 7 en la que el nivel de los jugadores es alto pero viene rendido con la prioridad, el espectáculo.

Las normas de la Kings League fueron eligiéndose, dentro de las propuestas que hacían los dueños Piqué e Ibai, sometidas a votación por parte de los usuarios, los consumidores, los verdaderos protagonistas de la película. Ahí encontramos cosas rocambolescas como la aparición de una carta, los fichajes de un jugador, normalmente conocido, por jornada o dos jornadas, o incluso alguna norma de otro deporte como el waterpolo. La Kings League quiere cambiar el denominador común que rodea al fútbol y estas son sus normas conocidas hasta el momento.

Penaltis desde el centro del campo

Los partidos en la Kings League no pueden acabar en empate. Dado el caso, y no está siendo habitual pese a lo normal de unas tablas, el ganador no se decidirá desde la línea de siete, diez u once metros, si no que la tanda de penaltis se hará como en los 90 en la MLS de Estados Unidos, con una carrera y un 1vs1 contra el portero comenzando desde el centro del campo.

Fueras de juego

Los organizadores dejaron abierta la opción de que los fueras de juego se mantuvieran como en el fútbol 7 tradicional o sin embargo, que no existiera la norma en los partidos, como en algunas ligas amateurs. Los usuarios decidieron que sí, que debía haber offside en los encuentros para dotarles de una mayor seriedad.

Saque de banda… con la mano

Otra de las normales, aunque con la mezcla del fútbol sala hubo lugar a la duda. Finalmente y tras la votación, un poco más de la mitad de los usuarios prefirieron que se sacara de banda con la mano antes que hacerlo con el pie, algo que le hubiera dado un toque diferente a la Kings League.

Las sustituciones en la Kings League

Los cambios podrían haberse hecho de muchas maneras pero finalmente se ha decidido hacer sustituciones ilimitadas y no frenar a los entrenadores a un número concreto por partido. Con la duración de los encuentros, tampoco hay mucho tiempo para entradas y salidas, pero ahí queda la opción.

Tarjetas amarillas y rojas

Hubo mucha duda aquí, pero finalmente y tras tener que preguntar incluso a los presidentes de cada uno de los equipos en competición, se tomó la decisión de que fueran las amarillas y rojas de toda la vida las que reinaran en la Kings League, y no normas que expulsaran por minutos a los jugadores sancionados por el árbitro del choque.

El saque de waterpolo

No sabemos si se mantendrá porque tiene cierto riesgo de lesión y colisión, pero por el momento el saque de centro no se efectúa de la forma habitual en partidos de fútbol si no que se hace como en el waterpolo, con los jugadores colocados en su línea de fondo y echando una carrera hasta el punto del centro del campo a ver quién llega antes y se lleva la posesión.

Dorsales ilimitados… hasta el 99

Los equipos cuentan sólo con 12 jugadores en plantilla, incluyendo a los dos especiales de cada club. Se ofreció la opción de repartir números del 1 al 12 y del 0 al 99, siendo esta última la que se impuso de cara al comienzo de la liga.

Duración de los partidos

Los partidos no durarían mucho y se dio una opción de tres partes de diez minutos para un total de media hora de juego y otra de dos de veinte, que fue la que se impuso y con la que se está empleando la Kings League en las primeras jornadas.

Las cartas mágicas

La última y más rocambolesca de las opciones, una carta mágica por equipo en cada partido de la Kings League. Los entrenadores pueden solicitarla e utilizarla en cualquier momento, obteniendo a cambio un beneficio. Las posibles cartas tienen en su haber un penalti a favor, una expulsión de un rival durante dos minutos de juego, la posibilidad de que un gol a favor valga doble, también durante dos minutos, un comodín a desvelar o un robo de carta al contrario.