Hace unos días, salió a la luz un vídeo en el que se veía a Keita Balde junto a Wanda Nara durante uno de sus encuentros, captado por las cámaras de seguridad de la casa de la presentadora cuando todavía era esposa de Mauro Icardi. Aparecieron imágenes en las que ambos bailaban dentro de una habitación, y rápidamente dieron la vuelta al mundo (vídeo superior). Además, en Argentina cuentan que Mauro Icardi podría considerar filtrar otro vídeo íntimo de ellos y habría lanzado amenazas al respecto, intensificando aún más el escándalo y la tensión.

Ahora, el que fuera compañero del argentino en el Inter de Milán se ha pronunciado al respecto y ha denunciado a Wanda Nara, al igual que su ex mujer Simona Gualtieri. Ambos llevarán a los tribunales la difusión de vídeos y audios donde queda al descubierto la relación extramatrimonial entre la presentadora y el jugador de fútbol, que ahora milita en el Sivasspor de Turquía.

«Keita Balde, el jugador senegalés, el futbolista vinculado a Wanda Nara, acaba de radicar una denuncia. Es contra ella y Mauro Icardi, y fue presentada en Milán, Italia. La producción de Desayuno Americano, Evangelina, nuestra productora, confirmó esta información con la ex esposa de Keita, Simona», contaron en el programa de Pamela David, en América.

Tal ha sido el escándalo que el ex del Espanyol se ha visto obligado a tomar medidas legales, tal y ha confirmado a través de sus redes sociales: «Debido a los últimos acontecimientos que me han visto involucrado, a mi pesar, me he visto obligado a acudir a mis abogados para proteger mi reputación y salvaguardar no solo la serenidad de mis hijos menores sino también la de Simona, implicada sin culpa que, con amor y dedicación, está criando a nuestros hijos».

«Confío en que las especulaciones y las instrumentalizaciones sobre mi imagen cesarán definitivamente. Keita», finaliza de manera contundente el delantero, que está harto de verse involucrado en las guerras y peleas entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Su ex mujer, Simona, ha vuelto a la carga también en la televisión argentina: «No salgo a hablar de cosas que hacen dos enfermos mentales, que están el mismo nivel. Cuando llegue lo que tiene que llegar, se les van a quitar las ganas de jugar a todo esto».

Icardi y Wanda Nara, en guerra

Hace unos días, tras confirmar su relación con la China Suárez, Mauri Icardi publicó un duro testimonio contra Wanda Nara en el que se refería claramente a Keita Balde pese a no mencionar directamente el nombre de su ex compañero. «Ella decidió romper la familia por una relación extramatrimonial de tres años, que terminó oficializando», dijo.

Además, se refirió a L-Gante, al que ahora ella ha dejado, afirmando que también fue engañado por Wanda Nara, quien supuestamente tuvo un encuentro con el futbolista Keita Balde en Dubái mientras su hijo celebraba su cumpleaños. Por su fuera poco, Icardi también desmintió versiones sobre su relación con la China Suárez, asegurando que sus hijas siempre supieron quién era la actriz. «Mis hijas buscaban a Eugenia en YouTube y Spotify para escuchar sus canciones. Se hicieron fans de ella y tengo pruebas de ello, aunque prefiero proteger la privacidad de mis hijas», afirmó.