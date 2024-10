El karma se la devuelve a Errejón tras enloquecer con el caso Rubiales: «Es vergonzante»

El karma se la ha devuelto a Íñigo Errejón después de enloquecer contra Luis Rubiales tras el polémico beso a Jenni Hermoso posterior a la final del Mundial de fútbol femenino hace dos años. El ex político de Sumar pidió la dimisión del ex presidente de la Federación, haciéndose el digno, cuando era él el que acosaba a las mujeres de forma sexual, como ahora ha salido a la luz.

«Yo espero que el señor Rubiales no esté esperando a que pase el tiempo y a ver si la cuestión se diluye. Esto ya se ha convertido en un escándalo internacional, incluso fuera de nuestras fronteras. Y además ha opacado un éxito que deberíamos estar celebrando. El protagonista debería ser de las futbolistas que han conseguido que España sea campeona del mundo. Son un ejemplo para muchas chicas y chicos de nuestro país», declaró Errejón tras el polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso después de la final del Mundial femenino.

«El protagonismo está siendo del señor Rubiales por una actitud absolutamente vergonzosa. Debería haber dimitido ya. Y debería haberlo hecho con las normas de la Federación. Mañana tiene su última oportunidad. Si sigue diciendo que se va a atrincherar, entonces, sin falta, de inmediato, con contundencia, el Gobierno debe intervenir. Desde Sumar ya hemos instado formalmente al CSD a que tome cartas en el asunto. Si Rubiales no dimite, que se haga cumplir el reglamento de la Federación. Creo que se están produciendo silencios un poco vergonzantes. En el mundo de la política, en el mundo del periodismo y en el mundo del fútbol. Es un clamor social. Todo el mundo tiene claro lo que pasado. Nosotros hemos sido pioneros en tomar medidas», señaló el ex político de Sumar en aquel momento.

En el verano de 2022, Luis Rubiales, tras levantar España su primer Mundial femenino, le propinó un beso en la boca a Jenni Hermoso. Aquella polémica se tornó en un escándalo y diferentes políticos de izquierdas se metieron en el caso para pedir la dimisión del por entonces presidente de la RFEF. Uno de ellos fue Errejón.

El ya ex político de Sumar, dimitió el pasado jueves tras ver la luz diferentes denuncias por acoso sexual, se hizo el digno y cargó contra Rubiales pidiendo su dimisión por aquel beso. Mientras tanto, por aquel entonces ya, Errejón se dedicaba a acosar sexualmente a mujeres. Situaciones muchísimo más graves que ahora han salido a la luz. Y es que el karma se la ha devuelto.

🔴 URGENTE | Así exigió Errejón la dimisión de Rubiales por un pico tras el mundial femenino: “Esto se ha convertido en un escándalo internacional”. “Está habiendo un silencio vergonzante en la política, los medios y entre futbolistas. Esto es un clamor social”. pic.twitter.com/sHtUZ8oxzY — Unai Cano (@unaicano10) October 24, 2024

Errejón acosó sexualmente a la actriz Elisa Mouliaá

La actriz y presentadora Elisa Mouliaá ha denunciado ante la Policía Nacional el presunto caso de violencia machista que habría sufrido por parte de Íñigo Errejón, quien fuera portavoz de Sumar y ex líder de Más Madrid. Según ha declarado ante la Policía Nacional, el ex político de Podemos «empujó a la dicente sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante».

«El denunciado cerró con pestillo la puerta, para impedir que la dicente pudiese escapar, comenzando a besar y a tocar a la dicente por distintas partes de su cuerpo», abunda el escrito policial. «Decidí guardar silencio por quién era. Esa noche me puso tres reglas: que no me alejase de él, que si me alejaba no fuera a más de 10 metros y que le tenía que besar, me sentí violentada», asegura la actriz ante la Policía Nacional.