La Juventus de Turín sigue muy de cerca la delicada situación de Isco Alarcón y Marcelo Vieira en el Real Madrid, relegados al banquillo y al ostracismo por Santiago Solari. Los italianos preparan un estrategia para llevar a cabo sus fichajes, con una oferta irrechazable para la cúpula blanca

La presente temporada en el Real Madrid está agitando un vestuario que tocó el cielo durante el último lustro. Han sido años de éxitos para el equipo blanco con cuatro Champions en cinco años. Pero todo lo que sube en algún momento, termina bajando. Es pura física, ley de la gravedad. Algo así viene sucediendo en los últimos meses con dos jugadores merengues: Isco Alarcón y Marcelo Vieira.

Tras la llegada de Santiago Solari al banquillo madridista, el malagueño y el brasileño han sido dos de los grandes señalados por el argentino y, por ende, dos de los que están en la rampa de salida para dejar la disciplina blanca al término de la presente temporada. A esto lleva meses muy atenta la Juventus de Turín, que tiene a los dos jugadores en su lista de deseos, ocupando las primeras plazas de esa agenda que mejore a la Vecchia Signora de cara al próximo curso.

El conjunto turinés ha podido comprobar con el paso de las semanas como la decisión de Solari con Isco y Marcelo no era algo casual sino una realidad, están en un segundo plano. De hecho, tal y como desvela Tuttosport, Fabio Paratici, director deportivo de la Juve, está trazando ya un plan para llevar a cabo la operación que lleva al 22 y al 12 blanco a Turín, cambiar el blanco por el bianconero. El conjunto italiano piensa en hacer una oferta conjunta por ambos jugadores, una oferta irrechazable que sea imposible decir no para la cúpula merengue, sobre todo, a tenor de su impacto reciente en el equipo…

El deseo por ambos jugadores no es nuevo. Ya trascendió el deseo por Marcelo tras la firma de Cristiano Ronaldo y sonó de nuevo con fuerza durante el pasado mercado invernal, pero el brasileño no se movió. A éste le gusta la idea de recalar en Turín y no pondría excesivos problemas para poner fin a una etapa larga y exitosa en el Real Madrid. Con Isco existen más dudas. El malagueño no está contando con el apoyo de Solari pero la directiva blanca le sigue teniendo fe. Aunque, la oferta de la Juventus puede cambiar todo esto. Ambos jugadores tienen aún tres meses para dar un giro a su situación. Mientras, la Juve espera…