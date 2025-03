Quizás no son muchos los que lo recuerdan, pero Guayre Betancor fue internacional con España y estuvo tentado por el Barcelona en varias ocasiones durante su carrera, pasando por clubes como Las Palmas, Villarreal o Celta de Vigo. Es él el que ha confesado que durante su etapa en Las Palmas, cuando despuntó como jugador, el Barça intentó incorporarle a su plantilla ofreciéndole dinero negro, «por debajo de la mesa», cuando tenía apenas 20 años y militaba en el club canario.

«Estuve dos veces a punto de firmar por el Barcelona», explicó Guayre durante una entrevista en la que lo ha destapado todo, con todo lujo de detalles, reconociendo que la primera de esas ocasiones ocurrió cuando aún jugaba en el conjunto canario.

«Me cogí un avión y me fui a Barcelona sin que nadie lo supiera. Fui a comer con Carles Rexach, que era el director deportivo, y me dice: ‘Te vamos a dar dinero por debajo de la mesa porque vienes de una familia humilde’. Me comentaron que me quedase en Las Palmas formándome y que luego me darían dinero extra», explica Guayre, sobre cómo el Barça intentó comprarle con dinero negro.

El delantero, sorprendido por la propuesta, no llegó a aceptar el ofrecimiento. «Yo estaba flipando», admite en la entrevista concedida al canal de YouTube Curios@s, donde relata que finalmente fue el Villarreal quien terminó haciéndose con sus servicios al pagar seis millones de euros por su traspaso.

Tras su fichaje por el conjunto castellonense, Guayre se consolidó como un jugador importante en el Villarreal durante cinco temporadas, disputando un total de 181 partidos y anotando 25 goles. Su rendimiento le llevó a la selección española, donde debutó el 9 de febrero de 2005 en un encuentro de clasificación para el Mundial de Alemania contra San Marino (5-0).

Sin embargo, la historia con el Barça no terminó ahí. Años más tarde, el club catalán volvió a interesarse por él cuando ya estaba en el Villarreal y comenzaba a destacar a nivel nacional. «En 2003 o 2004, cuando iba con la selección, mi representante me dijo que el Barça había preguntado por mí de nuevo», recordó el ex jugador. Pero en ese momento, un joven talento de la cantera azulgrana se convirtió en un obstáculo para su fichaje. «Lo que pasó es que había un pivito del filial que también estaba ahí… era Messi», confesó Guayre.

Una anécdota ante el Real Madrid

En su recorrido por su carrera, el canario también habló de los entrenadores con los que trabajó, destacando a Paco Jémez como uno de sus técnicos preferidos. En cambio, tuvo experiencias menos gratas con otros. «Tuve dos o tres que… Tampoco tuve tantos», comentó entre risas Guayre.

Uno de los episodios más curiosos lo vivió bajo las órdenes de Víctor Muñoz en el Celta: «Una vez jugamos contra el Real Madrid y me encara uno en la banda. Yo le cubro y me dice el míster: ‘¡Para, para, para! Tú le cierras la banda y que se meta por el medio’. Guti iba por la banda, se metió por el centro, le filtró un pase a Ronaldo y fue gol. Esa fue de las peores cosas que me enseñaron. Si le metes a Guti por el medio, le abres los ojos», recordó con humor.