El partido más difícil para el Barça: se la juega en Champions en estado de shock

El Barcelona disputa este martes (Olímpico de Montjuic, 18:45 horas) uno de los partidos más complicados de su historia. Los de Hansi Flick reciben al Benfica en la vuelta de los octavos de final de la Champions League solamente tres días después de la repentina muerte de Carles Miñarro, doctor del primer equipo. La plantilla, en estado de shock, tendrá que ponerse las botas y olvidar durante 90 minutos esta terrible pérdida. Como pueda, porque no será sencillo. El pase a cuartos de final por segunda temporada consecutiva está en juego.

«El Presidente también dijo alguna cosa en el vestuario, lo dijo el domingo y yo hablé ayer con el equipo. Es una gran pérdida, era una gran persona y un gran doctor. Era increíble para el equipo y para el club, era una pieza fundamental en nuestro equipo. Lo echaremos de menos, pero a veces así es la vida. Queremos jugar por él, en esta situación es muy importante ganar por él. Estamos preparados para ello. Debemos continuar, es nuestra faena. Es una situación importante para el club y queremos hacerlo bien», explicó Hansi Flick en la rueda de prensa al partido.

No fue una previa nada habitual en Can Barça el pasado lunes. Hansi Flick dio su rueda de prensa, pero no fue normal. Primero por el minuto de silencio previo en plena sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Y luego, porque no le acompañó ningún jugador, algo que obliga siempre la UEFA. La organización que preside Ceferin le permitió al Barça no sacar a ningún jugador tras la terrible pérdida del doctor del primer equipo. Normal. No era momento para hablar.

Y es que la plantilla del Barcelona sigue en estado de shock. El pasado sábado murió de manera repentina Carles Miñarro, doctor del primer equipo, en el hotel de concentración. Y fueron momentos muy duros. Los jugadores se enteraron en los vestuarios del Olímpico de Montjuic y pidieron no jugar ante Osasuna. Por humanidad así sucedió. Pero ahora en Champions League tendrán que hacerlo contra el Benfica, y solamente han pasado tres días.

El Barça se juega la vida en Europa

Ya lo dijo Hansi Flick, el doctor Carles Miñarro era una pieza clave en el Barcelona. Una persona muy cercana a los jugadores que era una parte muy importante del vestuario. Jugadores como Dani Olmo o Gavi son los más afectados, por su cercanía con él. También Ter Stegen. En el caso de Olmo, su familia también estaba muy afectada, ya que Miguel, su padre, era un gran amigo de Miñarro desde hace años.

El partido no será nada sencillo, ya lo avisó Hansi Flick en la previa del partido. El resultado de la ida, 0-1 en Lisboa, favorece al equipo culé. Pero el Benfica saldrá con el cuchillo entre los dientes buscando que le entre palos todo lo que falló en el duelo de ida. El equipo portugués fuera de casa es un cuadro potente que buscará dar, sin duda, una de las sorpresas de la jornada.