Juan Iglesias se encara con un aficionado tras la derrota del Getafe: «Luego pides las camisetas»

De Mestalla se marchó el Getafe goleado y reproduciendo los problemas que han convertido el tramo final de temporada en un calvario. Cinco derrotas consecutivas que han obligado a los de Bordalás a mirar más por el retrovisor que hacia delante. Dicha resignación es la que ha provocado el enfado de los aficionados azulones, llegando a provocar un tenso encuentro con Juan Iglesias al acabar el partido de Mestalla.

Un hincha le recriminó el pobre rendimiento del Getafe y el futbolista explotó. Se encaró con el aficionado visiblemente enfadado. «¿Por qué insultas? ¿Por qué insultas? Si te he escuchado yo. ¿Por qué tienes que insultas? ¿A un compañero mío? No vuelvas a insultar a un jugador», expresó. Junto a él, varios efectivos de la Policía Nacional que presenciaron la escena.

Finalmente, Juan Iglesias dejó caer que ya conoce de tiempo atrás a este aficionado. «Luego sabes lo que pasa que estás pidiendo las camisetas en la puerta a todos, así que no insultes, no insultes a un compañero. A un compañero no le vuelvas a insultar y si no, no vengas», le recriminó el jugador del Getafe.