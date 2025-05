Desde que Jorge Martín comunicara por primera vez que meditaba irse de Aprilia, los rumores sobre una posible marcha a Honda se dispararon. Ahora, después de que los de Noale no aceptaran la prórroga que les proponía el piloto madrileño de seis carreras a partir de su regreso a la competición para determinar si la moto es competitiva o no, el campeón del mundo comunicó que abandonará Aprilia Racing a final de temporada. En Noale creen que podría tener un acuerdo verbal con Honda.

«Ante la situación de tener que tomar una decisión en una fecha que me viene establecida por contrato, he decidido ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026. Siempre lo he hecho desde el respeto, de forma clara y con la única intención de tomar el control sobre mi futuro como deportista profesional», comunicaba Martinator. Saltaba la bomba en MotoGP, Jorge Martín y Aprilia Racing separarán sus caminos a partir de 2026 y el madrileño será libre de firmar por cualquier equipo la próxima temporada.

La manera de llevar toda esta situación no ha gustado nada en Aprilia, que se sienten traicionados por el piloto y su entorno. Desde Noale no se han pronunciado al respecto ni se espera que lo hagan, al menos, hasta este fin de semana que se celebra la gran fiesta del equipo italiano en Misano, donde estará también el actual campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín. Desde el equipo italiano se remiten al comunicado lanzado hace poco más de una semana, justo antes de Silverstone.

En el comunicado, el equipo señalaba que «el contrato entre Aprilia Racing y Jorge Martín es válido y vigente, por lo que ambas partes deben respetarlo hasta su vencimiento (finales de 2026)». Además, los de Noale, en clara referencia a Honda, aunque no directamente, asegura que «espera que otros equipos se abstengan de realizar ofertas a los pilotos con contrato. En cualquier caso, tal comportamiento sería ilegítimo».

Sobre esto, el periodista Emilio Pérez de Rozas publica en el diario El Periódico que en Aprilia creen que Honda y Jorge Martín habrían alcanzado un acuerdo verbal, que no escrito, para los próximos tres años (2026, 2027 y 2028). Acorde con esta información, el de San Sebastián de los Reyes y el fabricante japonés tendrían un acuerdo verbal para ratificarlo por escrito cuando el campeón se libere de su actual contrato. Aunque nadie en Aprilia cree que Honda esté detrás de los movimientos de Martinator y su agente en las últimas semanas.

Honda niega un acuerdo con Jorge Martín

En declaraciones al citado periódico, Alberto Puig, Team Manager de Honda, dijo que es «rotundamente mentira, que Honda tenga acuerdo alguno con Martín. ¡Eso es rotundamente falso! Honda jamás negociará con un piloto que tenga contrato en vigor». Ya en Silverstone, Puig declaró en Motogp.com que «todos los equipos en el paddock están interesados en un piloto como Martín, si no lo estás, eres un idiota».

No obstante, los del Ala Dorada dejaron claro que «nunca iremos a por un piloto que todavía tiene contrato, no es el estilo de Honda. No queremos tener ciertos problemas. Si Jorge está disponible, lo consideraremos», señaló después de que se vinculara el nombre de Jorge Martín con el fabricante japonés. Eso sí, si el español se pone a tiro no dudarán en ir con todo a por él: «Pero si me preguntas si me interesa Martín como piloto, claro que sí. Es normal».