Jordan Thompson será el primer rival de Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz debuta en la noche del martes, a partir de las 2:30 horas –en España– en el Masters 1000 de Cincinnati. El tenista español, después de su eliminación en cuartos de final del Masters 1000 de Toronto, cuenta esta semana con otra oportunidad de levantar un título, el séptimo de esta temporada, y su primer escollo en el cuadro final será el australiano Jordan Thompson, ante el que se medirá en partido correspondiente a la segunda ronda del cuadro.

Thompson, que viene procedente de la previa, derrotó en primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati al gigante John Isner, el sacador por excelencia del circuito ATP, que a sus 38 años ya está en una pronunciada cuesta abajo de su carrera. Pese a los 20 aces de Isner, Thompson supo igualar la apuesta y acabar imponiéndose en dos tie-breaks para sellar el 7-6, 7-6 final, que le lanza al duelo con Carlos Alcaraz en segunda ronda.

Jugador eminentemente de pista rápida, su juego se basa en la agresividad desde el fondo de la pista y la predilección porque los puntos sean rápidos. Teniendo en cuenta el ranking de Thompson en la actualidad, número 55 de la clasificación ATP, Alcaraz no debería tener numerosos problemas para superarle, aunque Jordan es uno de esos tenistas que si, como en Toronto, Carlos no empieza los encuentros con una activación total, puede poner las cosas complicadas desde el inicio.

Lo más peligroso de Thompson es el rodaje en el torneo de Cincinnati, pues ya acumula tres victorias a sus espaldas, dos de ellas correspondientes a la fase previa del Masters 1000, ante Muller y Huesler, y la mencionada frente a Isner en primera ronda del cuadro final. Sin embargo, Alcaraz se enfrenta al australiano en una pista con similares condiciones a la que vimos en Toronto, por lo que con sólo unos días de parón, el tenista murciano estará preparado para recuperar pronto el ritmo de competición y luchar con todas sus armas por la victoria.

Jordan Thompson, el bigote de la ATP

Thompson es un jugador ya veterano en el circuito ATP, como demuestran sus 29 años y una década como profesional, aunque sus mejores resultados no traen títulos si no dos finales en el mismo torneo, s’Hertogenbosch, sobre hierba, en 2019 y este mismo año. Sin embargo, por lo que se conoce al australiano entre los seguidores del tenis mundial es por sus looks, ya que, aunque en Cincinnati ha aparecido con una barba recortada, es habitual verle en sus partidos con un gran bigote, habiendo llevado también una melena distinguida y en verano, en algunos encuentros de día con la cara totalmente impregnada de crema solar.