Jon Rahm es uno de los deportistas del momento a nivel mundial y posiblemente, la referencia española junto a Rafael Nadal. El golfista, número uno del mundo en la actualidad, tuvo unas palabras de apoyo hacia su compatriota antes de que Rafa se enfrente a la final del Open de Australia, donde puede coronarse como el mejor tenista de la historia.

Es uno de mis ídolos. Ser el más grande indiscutible de todos los tiempos en un deporte es algo muy único. ¡21 Grand Slams!», afirmó ante los medios después de la tercera vuelta del Farmers Insurance Open, donde se encuentra compitiendo esta semana. «Cuando él empezó, creo que todavía era Pete Sampras el que tenía 14. Han destrozado todos los récords. Es realmente, realmente impresionante lo que sigue haciendo, cómo insiste a pesar de las lesiones. Incluso cuando no ha tenido sus mejores años, sigue volviendo y jugando como lo hace».

«Especialmente en Australia, donde puedo imaginar que realmente quiere ganar porque sólo ha ganado una vez allí y ha tenido muchas oportunidades y es una superficie que no le ha dado digamos la mejor oportunidad. Le envío la mejor de las suertes y espero que lo consiga. Sería algo maravilloso despertarse con algo así», completó Rahm, que se centró a continuación en la afición del tenista al gol y en los valores que hacen de Nadal una persona respetada dentro y fuera de las pistas.

«Tuve la suerte de jugar una ronda de golf con él y luego he ido a algunos torneos de tenis -Wimbledon entre ellos- y nos hemos conocido después. Es un gran aficionado al golf. Juega mucho, mucho al golf. Es uno de esos que entre los torneos está jugando al golf. Un auténtico loco. Sé que sus pasiones son el tenis, el golf y el Real Madrid. Donde quiera que vaya, tiene que asegurarse de que puede ver al Real Madrid, jugar al golf y, obviamente, el tenis. Como he dicho, es un gran ejemplo para muchos de nosotros. Su actitud hacia el tenis, es realmente increíble. Su determinación y su grandeza no tienen comparación en la pista. Hay mucho que aprender de Rafa Nadal», completó Rahm.