El centrocampista del Betis hizo el ‘tiki, tiki’, el ‘miau, miau’ y el ‘completo’ a sus seguidores. Joaquín imitando a Ylenia en Gran Hermano ha causado furor en las redes sociales.

El futbolista del Betis ha querido compartir con sus seguidores una divertida imitación. Esta vez, Joaquín ha parodiado a Ylenia Padilla, que esta semana ha abandonado la casa de Gran Hermano tras batirse en duelo con María Jesús Ruíz.

El paso de la ex de Gandía Shore por GH Dúo no ha pasado desapercibido para el centrocampista del Betis ni tampoco para su mujer, Susan Sabol. Como si ésta fuera Jorge Javier Vázquez y él Ylenia, Joaquín no dudó en hacer el ‘tiki, tiki’, el ‘miau, miau’ y el ‘completo’ cuando se lo pidió.

Para deleite de sus seguidores en Instagram, Susan Sabol grabó a su marido imitando a Ylenia Padilla, lo que aprovechó Joaquín para publicar los vídeos en sus ‘Stories’. Como era de esperar, el futbolista del Betis ha vuelto a arrasar en Instagram gracias a su particular sentido del humor.

Ylenia, que era una de las firmes candidatas a llevarse el maletín en GH Dúo, abandonó la casa de Guadalix el pasado jueves. Sorprendentemente, la de Benidorm resultó perdedora en su enfrentamiento con María Jesús Ruíz, siendo expulsada por más del 60 por ciento de la audiencia. Para el recuerdo quedan sus momentos junto a Jorge Javier Vázquez, sus ‘tiki, tikis’ y sus ‘miau, miaus’ tal y como ha demostrado Joaquín.

No es la primera vez que el centrocampista del Betis imita a una mujer. Joaquín no pudo resistirse a parodiar a la mismísima Jennifer López bailando al ritmo de ‘El anillo’. El de El Puerto de Santa María se vino arriba y retó a la mismísima J-Lo: “Supéralo si puedes”.

Además de para difundir sus imitaciones, Joaquín usa su cuenta de Instagram para contar chistes, habitualmente de madrugada, para combatir el insomnio. El veterano futbolista también se sirve de sus redes sociales para pedir, con mucha guasa, una nueva oportunidad a Luis Enrique con la Selección.