Joan Mir abandona el GP de Aragón y tampoco estará en Japón

Joan Mir no competirá en el GP de Aragón. Suzuki ha anunciado que el piloto mallorquín abandona el gran premio por lesión y tampoco podrá competir en Japón la próxima semana. El campeón del mundo de 2021 venía tocado del tobillo derecho que ya le impidió correr en Misano como consecuencia de una caída en Red Bull Ring, durante el GP de Austria.

«Joan se ha retirado del GP de Aragón después de luchar con el dolor en el tobillo derecho lesionado. También estará fuera del próximo GP de Japón. Sabemos que esta decisión no ha sido fácil y todos le deseamos una pronta recuperación», asegura el comunicado de Suzuki.

En declaraciones a los medios, el piloto reconocía que los médicos le habían recomendado no correr en MotorLand: «Antes de venir, las recomendaciones del médico eran no venir. Pero por mis sensaciones y la mejora que hicimos con el fisio, que fue positiva, dije que quería correr. Ayer, mi cara no era muy buena por las sensaciones. Esta mañana he empezado muy bien. Trabajamos ayer y hoy con el tobillo y estaba mejor pero después de dos vueltas mi pie ha empezado a vibrar. Después no tenía la sensibilidad para saber que hacía con el pie».

No sólo se perderá el GP de Aragón sino que tampoco estará la próxima semana en Motegi y su objetivo es llegar a Tailandia: «El médico me ha dicho que si no estoy bien aquí y el lunes nos vamos a Japón, no tengo tiempo de mejorar y estaré en la misma situación. No tiene sentido ir. Espero poder estar en Tailandia pero no lo sé. Antes de ir haremos otras pruebas para valorar y decidir»

«En los cambios de dirección y en las curvas de derechas no se donde tengo el pie apoyado. Me falta estabilidad y sensibilidad, las dos cosas. Esto hace que sea muy complicado pilotar», reconocía un Joan Mir al que la suerte no le está acompañando en absoluto en este 2022.