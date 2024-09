Joan Laporta: «No hemos llegado a la regla del 1:1 porque no hemos querido»

Joan Laporta dio la cara tras el cierre del mercado de fichajes y este convulso verano para el Barcelona en el que todas las críticas han ido dirigidas hacia él y su director deportivo, Deco, por la gestión económica-deportiva, que se ha saldado con un total de 12 salidas y tan solo dos fichajes, uno de ellos tras su paso por el filial –Dani Olmo y Pau Víctor–.

«Estamos satisfechos con lo que tenemos. Dani Olmo era la prioridad deportiva y se ha conseguido. Estamos muy satisfechos con él. El centro nuclear de nuestro proyecto es La Masía y Flick lo ha demostrado poniendo a jugadores de la base en el primer equipo. Estamos ilusionados, pero no queremos que se desate una euforia desmesurada», explicó Joan Laporta sobre la confección de la plantilla y esa apuesta en La Masía, más una necesidad que un plan medido, empujados por la falta de capacidad para volver a la regla 1:1: «Todos los clubes estamos con dificultades. Nosotros llegaremos al 1-1, pero el tempo deportivo no siempre coincide con el tempo económico. Somos un club que genera más dinero del que gasta, con inversiones importantes y los mejores contratos del mercado. Estaremos en el 1-1, pero siempre sería bienvenido que LaLiga flexibilizara sin dejar de lado el control económico. Han estado muy estrictos con la norma, podría ser más flexible. Ayudaría a todos los clubs».

En relación a esto habló de dos de los grandes nombres del verano en Barcelona, uno que llegó y otro que no, Dani Olmo y Nico Williams. «Ya tendremos la posibilidad de estar en el 1-1 y se extenderá la inscripción definitiva. Hemos aprovechado la solución de Christensen. Se trabajó muy bien por parte de los médicos, con el doctor Pruna, hicieron unos informes médicos que eran claros y contundentes», explicaba sobre Olmo, seguido de la situación con Nico Williams, del que ahora ‘no’ habla: «Me permitirás que no hable de jugadores que no son nuestros. No comentaré aspectos sobre jugadores que no tenemos en nuestra plantilla. Hay muchos jugadores que quieren venir al Barça, lo sabemos por sus agentes, pero saben que el club está en un proceso de culminar la recuperación económica. Nuestro trabajo está reconocido por LaLiga. El presidente de LaLiga ha elogiado la reducción de la masa salarial de unos 170-180 millones. Todos los que te puedas imaginar quieren venir al Barça».

«Con el entrenador, jugadores y preparadores físicos que tenemos y el ambiente del vestuario. Hay un ambiente familiar, de mucho compromiso. Se han hecho más incorporaciones, como Casadó y Bernal, que se han consolidado en el primer equipo. También han subido Gerard Martín y Sergi Domínguez. Cuando pase el parón esperamos que se recupere De Jong y más adelante Gavi», explica Laporta sobre el proyecto y la confianza obligada en jóvenes de La Masía, también impulsados por las lesiones: «Hoy hemos tenido la mala suerte de la lesión de Fermín con la selección. Ha tenido muchos partidos este verano y ahora se ha lesionado. Esperemos que se recuperen también Christensen y Araujo. Se irán sumando a lo largo de la temporada. Tras el parón está previsto que vuelva Frenkie. Hemos recuperado a Balde y está en dinámica. Deco, que en breve hará una entrevista a Barça One para explicar la configuración».

Las salidas explicadas por Laporta

«Ilkay Gündogan es un excelente jugador y persona. El año que hemos estado con él ha sido fantástico. Después de una reunión con Flick y valorar la situación de la plantilla decidió que quería irse. Es una decisión deportiva, exclusivamente», quiso recalcar Joan Laporta, señalando al jugador por la salida: «Con la incorporación de Dani Olmo, era un jugador que hacía una función similar a la de Gündo. Fue una decisión deportiva del jugador y el club. He oído que es una decisión económica, pero no. Es una decisión deportiva, del Barça, de Gündogan y del City porque lo ha recuperado. En su día, Gündo vino sin precio de traspaso y era de justicia que no hubiera precio de traspaso. Ha tenido un impacto económico, pero la razón ha sido una decisión deportiva».

Sobre Joao Cancelo y Joao Félix, con los que contaban inicialmente, explicó: «En la configuración del equipo que han hecho Deco y Flick han decidido que no estén incorporados. Estaban cedidos y han seguido caminos distintos. Joao está en el Chelsea y Cancelo en Arabia».

«En su momento dijimos que se podría hacer una inversión importante e hicimos la de Dani Olmo. Era el jugador que necesitábamos en estos momentos. Hemos hecho las incorporaciones de Dani Olmo y Pau Víctor. Tenemos muchas esperanzas. Defensivamente, tenemos un equipo muy compacto y cuando recuperemos los lesionados tendremos un centro del campo muy potente. En la delantera tenemos mucho nivel. También en el Barça Atlètic. Pienso que tenemos una buena configuración de plantilla y tenemos un entrenador que tiene muy claro a lo que jugamos, más unos preparadores físicos que están dando grandes resultados», repasaba sobre la planificación de la plantilla Laporta.

Fue muy cuestionado sobre la continuidad de Deco Laporta, que comentó que ha «temido por su salud porque todo era muy estresante» y daba portazo a su continuidad: «Estos veranos son con un estrés superlativo, pero no he temido por su continuidad en el club. Tenemos la confianza suficiente y está muy a gusto. Se ve el trabajo y podremos estar satisfechos».

Sobre Flick y la exigencia de títulos, explicaba: «A Flick le estamos exigiendo trabajo, profesionalidad, ser un entrenador que viva el día a día con intensidad, que sea un entrenador que nos ofrezca un fútbol que nos guste. Estamos coincidiendo en todo y está sentando las bases para que los objetivos se cumplan. Es un hombre que no busca excusas y se arregla con lo que tiene. Es exigente, pero no tenemos fijado nada concreto de títulos. Lo que quiere Flick es lo que quiere nosotros y trabajaremos para conseguirlo»:

Sobre Barça Vision: «El impacto de Aramark en Barça Vision es de 15 millones, que nos ha contabilizado LaLiga. Lo hemos aceptado. Ahora tenemos bien estructurado el accionariado y tenemos voluntad de recuperar esto. Todos los negocios tecnológicos y audiovisuales generarán muchos ingresos para el club. Estamos trabajando en un presupuesto más ambicioso. De 40 millones de Libero, una empresa que cotiza en el mercado de Frankfurt y que tenía profesionales de prestigio, hubo un impago que hemos querido compensar. Estoy convencido de que podemos cumplir con lo previsto».

Comentó sus conversaciones con Javier Tebas y La Liga: «He hablado con Tebas y para llegar al 1-1 estamos a 60 millones para conseguir esta relación para tener más facilidades para inscribir a jugadores. Los podemos conseguir por varias vías, como un aval personal. No se puede llegar al 1-1 sin el trabajo de Deco. Ha doblado con creces lo que pedía LaLiga. Hay varias vías para lograr el 1-1. Confío en el mes de octubre tenerlo».

¿Hubo optimismo con la regla 1:1? Joan Laporta responde: «Yo no creo que se ha vendido un excesivo optimismo. A mí me gusta generar ilusiones y motivar. No hemos llegado al 1-1 porque no hemos querido. Hubiéramos firmado el contrato de equipamiento deportivo. Respeto mucho vuestro trabajo informativo y de opinión, pero este tipo de acuerdos requieren discreción. Cualquier duda que tengáis para informar, yo no soy nadie, pero es muy fácil llamar al equipo de comunicación del Barça para que os informen u orienten en lo que trabaja el club. Nosotros lo que explicamos es lo que es. Me gusta motivar y convencer, no me gusta lanzar proclamas frívolas para que la gente crea en cosas que no son. Estamos muy satisfechos con el trabajo que están haciendo nuestros ejecutivos. Algunos decían que íbamos a tardar 10 años y nosotros culminaremos la recuperación en tres».

Sobre el contrato con Nike: «El contrato de equipamiento deportivo que vamos a firmar será el mejor contrato del mundo del fútbol. Es una negociación. Me gustaría mucho explicarlo, pero en todo este proceso hay para escribir un libro. Lo que pasa es que estoy sometido a un acuerdo de confidencialidad y hasta que no esté cerrado no puedo explicar el proceso negociador».