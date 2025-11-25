Joan García abatido tras la derrota del Barcelona contra el Chelsea: «Ha sido muy duro»

Joan García ha hablado a pie de campo, tras la derrota por 3-0 del Barcelona ante el Chelsea en Stamford Bridge. El guardameta, que no ha tenido tampoco su mejor noche, aunque dos de los goles en los que falló no subieron al marcador, ha señalado que ha sido «muy duro» y que el gol de Estevao tras el descanso, que puso el 2-0, les ha cortado «el ritmo».

«Veníamos con la intención de conseguir los tres puntos, más aún después de empatar el último partido (empataron a tres en Brujas). Ha sido complicado, ha sido muy duro. Ya lo era 11 contra 11 y con uno menos hemos intentado sacar lo que teníamos dentro para intentar luchar el partido», apuntó el portero barcelonista.

Acerca del ritmo que impuso el Chelsea, Joan García ha señalado que es el «estilo» que tienen los londinenses: «Van a la presión muy arriba, meter mucha intensidad… pero 11 contra 11 las hemos tenido con situaciones buenas, pero no ha podido ser». Y, es que, se fueron al descanso con 1-0 en el marcador tras dos goles anulados al Chelsea. Luego le invalidarían otro.

Sobre la expulsión de Ronald Araújo por doble amarilla justo antes del descanso, confesó lo siguiente: «A nadie le gusta dejar a su equipo con uno menos, pero el mensaje del vestuario a la media parte ha sido de meter ganas y de seguir jugando y aprovechar, pero su gol pronto nada más empezar la segunda parte nos ha cortado un poco ese ritmo».