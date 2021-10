Jesé Rodríguez no se había pronunciado públicamente sobre su último lío extradeportivo, el supuesto atropello de Aurah Ruiz a su persona tras una fuerte discusión. El futbolista subió fotos de sus entrenamientos y pidió respeto, nada más. Y este sábado se disputó el derbi canario entre Las Palmas y el Tenerife, con victoria para los amarillos, triunfo tras el cual Jesé sí explotó.

Fue el propio presidente de Las Palmas quien lo contó. Miguel Ángel Ramírez atendió a la Cope y desveló lo que le dijo el futbolista tras la victoria: «¿No decían que me habían atropellado? Hoy atropellé yo al Tenerife». Además, el máximo mandatario del club canario dio su versión de lo sucedido y defendió a su futbolista.

«¿Atropello? Él dice que eso no es cierto, evidentemente tuvo una discusión con un pareja, pero sabes que Jesé tiene ese algo particular con su vida personal. Está vinculado a la música, su pareja es popular. Pero él es un profesional como la copa de un pino y se preocupa muchísimo de seguir siéndolo. ¿Si ocurrió algo?, pues no lo sé, pero nada de lo que se decía es verdad porque él estaba perfecto. En Almería fue sustituido por un pinchazo muscular y el lunes y el martes estuvo recuperándose», dijo.

Un Jesé Rodríguez que también ha publicado un post en Instagram con estas palabras: «Una imagen vale más que mil palabras, lo de ayer fue un día muy bonito y bastante especial. Gracias a todo el equipo y sobre todo, gracias a ustedes afición». El jugador quiere olvidar ese episodio del supuesto atropello, al que se ha referido incluso su hermana, que dice que sí hubo atropello: «Esto debe parar».