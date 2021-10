El supuesto atropello de Aurah Ruiz a Jesé Rodríguez tras una fuerte discusión todavía colea. La influencer canaria ha desmentido que intentara arrollar con su coche al futbolista de Las Palmas y ha anunciado que tomará medidas legales contra quien dañe su honor, ¿lo hará con su cuñada? Y es que Queila Rodríguez, hermana de Jesé, ha estallado con unas polémicas declaraciones concedidas a Sálvame que han desatado una guerra entre ella y Aurah Ruiz.

En primer lugar, Queila deja caer que sí hubo atropello tal y como dijo el chico que grabó el famoso vídeo en el que Jesé Rodríguez salía cojeando, pero asegura que mientras su hermano siga con Aurah va a defenderla haga lo que haga, por eso ha entendido que es el momento de salir a hablar en televisión: “Lo que pasó, es lo que dice el chico. Si pudiera hablar, hablaría de muchas cosas. Tiene que ser cuando mi hermano no esté con ella, ella lo niega y él la apoya cuando no es verdad”.

“Es algo grave que ha hecho, lo que está pasando, pero solo le interesa quedar bien de cara a las redes sociales. En algún momento la tortilla se dará la vuelta. Acabará mal. Quiero intentar que haga mejor vida, aunque la decisión la tiene él. Hemos sufrido, seguimos sufriendo y esto tiene que parar”, añadió la hermana del atacante de Las Palmas, que teme que Jesé Rodríguez eche a perder su vida por la influencer.

Una Aurah Ruiz que días atrás negó rotundamente que hubiera atropellado al futbolista aunque sí reconoció que discutieron tras un concierto el pasado domingo. “Tengo que decir que es mentira, se me está acusando de una cosa que no he hecho y es gravísimo. Discusiones tiene todo el mundo y todas las parejas. Es mi vida personal y no voy a dar explicaciones a nadie”, dijo en su canal de Mtmad.