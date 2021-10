Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez vuelven a estar en el foco tras su acalorada discusión del pasado domingo después de estar juntos en un concierto en el Gran Canaria Arena. Fue tan airada la pelea que según algunas fuentes y testigos Aurah supuestamente intentó arrollar y atropellar al futbolista con el coche, algo que ella niega rotundamente. La influencer ha explotado y visiblemente enfadada ha explicado su versión de lo ocurrido en su canal de ‘Mtmad’.

«No voy a negar que hubo una discusión… Sí, la hubo. Pero no voy a admitir que he atropellado a mi pareja (Jesé Rodríguez)», explica la canaria, que insiste en que lo del supuesto atropello es mentira: «Jamás querría atropellar a mi pareja. ¡He querido atropellar a otras personas, la verdad, cuando estoy caliente! Y no lo he hecho, por lo que no lo voy a hacer con el padre de mi hijo… ¡estamos locos!».

Así relata los hechos Aurah Ruiz en su canal: «Justo después del concierto un niño, menor de edad, ha difundido un vídeo en redes sociales en el que ha dado a entender cosas que no se ven. Pero la prensa ha rescatado este vídeo y ha hecho de este vídeo lo que ha querido… y ha hecho una noticia falsa».

«Con esta noticia falsa han hecho daño de diferentes motivos. La prensa ha dicho que he atropellado a mi pareja tras una discusión… Discusiones tienen todas las parejas del mundo. Es mi vida personal, por lo que no voy a dar explicaciones a nadie… Sí es verdad que yo no he atropellado a nadie. Si en este caso hubiese habido un intento de atropello, te lo llevas por delante, lo matas o le pasa algo. Esto es mentira y se me está acusando de algo que no he hecho. Es gravísimo», añade la ex concursante de GH VIP, que anuncia que tomará medidas legales contra la persona que difundió el vídeo.