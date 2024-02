La jefa de Márquez en Ducati: «Verlo con nuestra ropa es un sueño hecho realidad»

En el equipo Gresini Racing están encantados de tener a Marc Márquez en sus filas. Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini y jefa del equipo de los hermanos Márquez, reconoció que «es un sueño hecho realidad» ver al ocho veces campeón del mundo vestido con sus colores. Tras 11 años con el Repsol Honda Team, el ilerdense ha decidido emprender un nuevo camino y marcharse al equipo satélite de Ducati en busca de volver a ganar.

El propio Marc Márquez reconocía que «la sensación fue extraña» al verse con estos colores. «Cuando me vi por primera vez en la pantalla vestido con estos colores la sensación fue extraña. Aún no me veo con los colores porque tantos años vestido del Repsol Honda Team es difícil… Pero estoy ilusionado con esta oportunidad e intentaré aprovecharla al máximo», dijo el piloto de Cervera.

No es para menos, nunca había vestido una ropa que no fuera la del Repsol Honda en toda su carrera en MotoGP. Pero esta nueva etapa ha comenzado de manera ilusionante. Tanto en los primeros test en Valencia como en los últimos en Qatar, el 93 ha dejado a todos boquiabiertos con su resultado y ya está muy cerca de la gente de cabeza. Apenas tres décimas separaron al español del mejor tiempo de Pecco Bagnaia en Lusail.

Nadia Padovani se mostró muy feliz de contar con uno de los mejores pilotos de la historia de MotoGP en sus filas, como Marc Márquez. «Tras verlo con nuestra ropa, sobre nuestra moto… Es realmente un sueño hecho realidad. Gresini le puede aportar todo aquello que puede dar una familia. Seremos cercanos, si hay problemas podrá venir tranquilamente a hablar con nosotros. Buscaremos eso que habitualmente se suele decir, estar tanto para lo bueno como para lo malo. Siempre estaremos con él», explicó en el documental de DAZN ‘Marc Márquez: Familia Gresini’.

Padovani mete presión a Marc Márquez

Durante la presentación de la nueva Ducati Desmosedici GP23 que llevarán tanto los Márquez, Nadia Padovani dijo que confía en luchar por el Mundial con un piloto como Marc en sus filas. «No sé ganar, pero luchar por el Mundial sí, lo espero de alguien como él», dijo al ser preguntada por los objetivos del equipo Gresini para esta temporada que arranca el próximo 10 de marzo en Qatar.

La jefa del equipo siguió muy de cerca la primera salida a pista de su piloto estrella. Todos estaban muy pendientes de cuál sería su primera reacción tras bajarse de la Ducati, y cuando Márquez esbozó una sonrisa, Padovani se dijo a si misma: «Ok, aquí vamos». «Yo estaba en boxes esperando a que se quitara el casco después de la primera salida, quería ver la primera expresión cuando se bajara de la moto. Vi esa sonrisita en su cara y me dije: ‘Ok, aquí vamos’. Estaba muy contento, además prefirió parar una hora antes para no correr riesgos».

Nadia se hizo cargo del equipo tras la muerte de Fausto Gresini por el Covid a principios de 2021. La viuda, lejos de venirse abajo, tomó las riendas del equipo y lo ha llevado a hacer cosas impensables, como ganar carreras. Ahora, en 2024, han logrado fichar al piloto con más títulos de la parrilla y aspiran a todo con los Márquez en sus filas.