Javier Tebas enciende a la afición del Valencia al pelotear a Peter Lim: «Es un gestor perfecto»

Javier Tebas estuvo presente en el CaixaForum de Valencia para participar en el congreso organizado por GEPACV, donde habló sobre Peter Lim. El presidente de la Liga repasó la actualidad del conjunto che, que atraviesa por uno de los momentos más delicados de los últimos años como consecuencia de la gestión del singapurense. Precisamente sobre eso habló el abogado, que dijo que «a nivel económico, Peter Lim es un gestor perfecto».

«No creo que el Valencia necesite un cambio de rumbo. Tenemos que entender lo que está pasando en el Valencia a nivel económico y a nivel de gestión deportiva», comenzó diciendo Tebas, para luego señala que la gestión de Peter Lim al frente del Valencia es perfecta. «A nivel económico, Peter Lim es un gestor perfecto. A nivel deportivo ya depende de los resultados deportivos. Cuando ganó la Copa del Rey era un gran gestor deportivo. Ahora vamos a ver cómo termina la temporada», comentó.

La realidad es que el Valencia ha pasado de pelear por los puestos punteros de la clasificación a luchar por mantener la categoría. Actualmente, los ches son cuartos por la cola, empatados a cinco puntos con Valladolid, que marca los puestos de descenso, y Real Sociedad, a expensas de lo que hagan Getafe y Las Palmas esta jornada. Los de Baraja llevan una victoria y dos empates. Es más, esa gestión del singapurense ha provocado que la capital del Turia se quede sin Mundial.

Al ser preguntado sobre la situación del Valencia, Tebas defendió la gestión de Peter Lim: «Ahí están los números de lo que da la Champions, vino el COVID, tiene una deuda en mi opinión sostenible y es lo que hay… pero bueno… Peter Lim y sus gestores saben lo que están haciendo y hacia dónde van. Si quieren vender o no, yo no lo sé. Si lo supiera, tampoco lo iba a decir. El estadio es muy importante». Sobre esto último, el presidente de la Liga dijo que Lim le ha confirmado que van a terminar el estadio: «El Valencia me ha confirmado que va a reanudar las obras».

Sobre las ayudas del máximo accionista del Valencia a la Liga, el presidente dijo: «Peter Lim es un empresario importante en Singapur y siempre que nosotros vamos a esa zona se presta a colaborar con la Liga en general, no solo para su club, en todo lo que podamos hacer. Nos da sus planteamientos en la zona. Vive allí, la conoce bien y ayuda en ese aspecto».

Peter Lim y Goldman Sachs

El Valencia ha contratado a Goldman Sachs para encontrar 120 millones y evitar el impago. El club che le ha encargado al banco estadounidense que les busque inversores para refinanciar parte de su deuda y poder terminar la construcción del nuevo estadio: «No sé la cantidad que el Valencia está mirando, pero es uno de los bancos más importantes del mundo y estoy seguro de que si no estuviera Peter Lim al frente del Valencia no financiaría. Eso lo digo con claridad».

Respecto a la figura de Peter Lim con Goldman Sachs, Tebas explicó: «Ha intervenido en clubes como el Barcelona, Sevilla, Betis y en otros clubes y a precios de interés muy competitivos y por eso los está introduciendo en el mundo del deporte. Parte de la financiación del Valencia es para terminar el estadio. Tiene 80 millones de los fondos de CVC, que los tenemos con ganas de repartir y esperemos que en diciembre ya estén con el estadio y podamos empezar a dar esos fondos. También sospecho que el préstamo, como ha hecho el resto de clubes, es para refinanciar deuda. Si tienes una deuda a un tipo de interés y te ofrece un banco refinanciar con mejores condiciones y menor tipo de interés, cualquier ciudadano lo haría. No hay que asustarse».

Tebas varía su discurso

Pero, lo más sorprendente de todo es que el presidente de la patronal se mostró totalmente en contra de la llegada del empresario singapurense al Valencia en 2014, cuando ahora lo defiende a capa y espada. «La entrada de Peter Lim no me gusta. No soy partidario de ese modelo de club. Hay que esperar acontecimientos», afirmó Tebas allá por 2014, cuando Meriton entró en la entidad valencianista.

Al ser preguntado sobre sus críticas a Lim por aquel entonces, Tebas defendió que «el modelo de 2014 cuando llegó Lim era demasiado. Que si iba a poner dinero, fichar jugadores a dosier y eso no me gustaba. Ese modelo. Por eso he cambiado y Peter Lim se ha adaptado al modelo de sostenibilidad de la Liga. Un modelo que mucha gente en Valencia defendía que había que hacer y que mucha gente cree todavía. Poner dinero, fichar y a ver qué pasa».