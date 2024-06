Miguel Zorío denuncia a Peter Lim por blanqueo de capitales y administración desleal del Valencia

El ex vicepresidente del Valencia Miguel Zorío presentó el pasado viernes ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia una denuncia contra, entre otros, el máximo accionista del club Peter Lim y la presidenta del consejo, Layhoon Chan, por pagos que considera ilícitos de la entidad a Meriton, la empresa del inversor, según hizo público este martes.

El que fuera directivo del club admite que en las cuentas anuales del Valencia «se cita que hay algún contrato de prestación de servicios» entre el club y Meriton, la empresa de Lim, aunque recalca que no se da «ningún detalle documental o contable». El ex directivo dice haber recibido «de forma anónima» por una persona que trabaja o ha trabajado en la entidad información de la «declaración 347» que el club presenta a la Agencia Tributaria.

Según Miguel Zorío, esa información recoge que Meriton Holdings Lte, la empresa de Peter Lim, facturó al Valencia 17,2 millones de euros en 2022 y 6,147 millones de euros en 2023 y dice que lo hizo «por servicios y cifras que no se recogen en las cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas del año pasado».

Zorío apunta que «esas cantidades podrían haber servido para que Meriton recuperara de forma presuntamente ilícita el préstamo capitalizado en 2022 de 17.600.000 euros y para pagar los sueldos de Layhoon en Asia, ya que la presidenta no declaró ingreso alguno en España, tal y como demuestra la documentación remitida».

«De ser ciertas estas cifras, en el último ejercicio Meriton habría sacado de la caja del club 23.347.000 euros, que hubieran servido para recuperar los préstamos capitalizados, de forma ilegal», aventura Zorío. La denuncia es por administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales y, según el comunicado de Zorío, «de probarse, demostrarían como han estado vaciando el club con la ayuda de los ejecutivos españoles y valencianos que trabajan en el Valencia».

El Valencia facturó a una empresa cerrada en 2017

Zorío recuerda en su comunicado que Meriton concedió en junio de 2022 un préstamo al Valencia de cerca de 17,6 millones de euros, con los intereses, pero que se capitalizó en diciembre de 2022 por lo que la entidad no tiene que devolverle ese dinero.

El ex vicepresidente también recoge que aunque la junta de accionistas de 2017 aprobó cerrar la empresa Valencia CF Asia Ltd que el club había constituido en Singapur, el cierre no se ha producido y el club le «facturó a su filial» 2,6 millones entre los años 2022 y 2023.

En la denuncia, Zorío aporta la investigación encargada a un «detective» en Singapur según la cual la sociedad no tiene empleados, la oficina está vacía y su gestión la lleva un despacho de abogados. Igualmente, el ex directivo cuestiona la relación del club con un bazar ubicado en Barcelona al que habría cobrado cerca de tres millones de euros en seis meses en 2023.

Zorío pide a la Fiscalía que «se esclarezcan los movimientos de dinero» del Valencia a «la sociedad dominante, con las sociedades del grupo y participadas, con los agentes de jugadores directamente relacionados con Peter Lim (Jorge Mendes y Gestifute entre otros), y todos aquellos movimientos extraños e ilegales que pudieran demostrar una administración desleal de la sociedad, entre otros delitos societarios».