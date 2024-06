Javier Tebas delira comparando la calidad de su Liga con la de un restaurante de estrella Michelín

Javier Tebas sigue completamente obsesionado por intentar recuperar el interés de ‘su’ Liga. El presidente de la patronal le ha visto la cara a Dios con la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, pues su marca aumentará exponencialmente. Y no por sus méritos propios, sino por el club blanco, que continúa demostrando ser el equipo que saca adelante una competición aburrida, devaluada y con un mandamás que lleva a cabo decisiones arbitrarias, como la venta de los derechos televisivos por un periodo superior a los tres años.

Ahora, Javier Tebas ha cargado contra todo y contra todos por la piratería que, según él, sólo la sufre la Liga española: «El fenómeno que hay en España no ocurre en otros sitios». El presidente de la patronal, además, ha comparado su competición con un restaurante de una única estrella Michelín, cuando pueden llegar hasta las tres como máximo. Y es que la Liga española es eso. Un torneo que debería tener tres estrellas Michelín (y que las tuvo con Cristiano Ronaldo y Leo Messi), pero que lleva varios años como un restaurante de carretera (con todos los respetos hacia ellos).

El presidente de la patronal expuso las cifras del último Clásico de Liga visto de manera ilegal a través de ‘X’. «Hubo cuentas que tenían 400.000 personas viendo el partido gratis. Esto no es simpático, hay cientos de miles de puestos de trabajo que dependen de esta industria, y nos están robando. Yo voy a un restaurante y me parece caro, voy a una estrella Michelín, como y hago un ‘simpa’. ¡Pues no lo compres! No vayas si no te gusta», expresó visiblemente enfadado.

En cuanto al panorama audiovisual que atraviesa el mundo del deporte, Tebas tiene claro que hay que «diferenciar» entre territorios. «El fenómeno que hay en España no ocurre en otros sitios», reitera. «Las compañías de teléfonos no compran ese mercado. Actualmente, vivimos en un momento disruptivo del mercado audiovisual, en el deporte desde hace más o menos cuatro años. La irrupción de las OTT y streaming, hace que en España, entre todas superen los 14 millones de espectadores», indicó ocultando que esta temporada se han registrado partidos con audiencias de 30.000 espectadores.

Javier Tebas ataca a Google y Apple

Pero como viene siendo una constante, Javier Tebas atacó hasta al mismísimo Google y Apple, dos de las empresas más importantes y de mayor capitalización a nivel mundial al considerarlas «ladronas» porque están «colaborando con el robo audiovisual», y recalcó que el tema de la piratería audiovisual «no es simpático» porque «hay miles de puestos de trabajo que dependen de esta industria».

«Google y Apple son ladrones porque colaboran con el robo porque viven de las publicidades y vamos a denunciar a Meta ahora», continúa el presidente de la patronal en un evento celebrado este jueves.

Javier Tebas afirmó que la piratería es «robar» y que los más perjudicados por ella son «los titulares de los derechos». «Cuando terminen el contrato actual y empiece el nuevo, supondrá que no puedan pagarte lo mismo, por lo tanto, deberíamos ser los que más trabajamos en esta cuestión, cosa que no ocurre con otras ligas. Además, esta temporada ha aumentado el porcentaje de piratería», continuó en un ejercicio de victimismo.

«Hay compañías que están colaborando con el fraude o robo audiovisual, y nosotros, tecnológicamente, lo sabemos todo, desde las IP que están emitiendo ahora, que son 40.000 a través de las redes. Hay IP para 400 usuarios y otras para 10.000 cobrando aparte. El consumidor puede acceder a contenido pirata bajando aplicaciones», comentó.

A pesar del ‘boom’ de las OTT y de que la Liga tiene la suya propia, Tebas confesó que es «complicado» que como Liga «repartas tú todo el contenido». «Los mercados nacionales son muy diferentes. En España cobramos por nuestra liga casi 1.200 millones y la Premier League está en 10. Nuestro competidor es la Champions», zanjó.