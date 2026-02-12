Japón revoluciona el mundo del fútbol y elimina los empates en los partidos

El fútbol japonés ha decidido romper con una de las señas de identidad históricas del deporte. En pleno centenario de la J-League, la liga de fútbol de Japón ha aprobado un sistema experimental que elimina los empates como resultado definitivo en los partidos. La medida, validada por la máxima categoría del fútbol nipón, introduce una tanda de penaltis obligatoria cuando un encuentro finalice igualado tras los 90 minutos reglamentarios.

La nueva normativa se aplicará durante la denominada temporada de transición de 2026 y supone una modificación profunda en la manera de repartir los puntos. A partir de ahora, en la J-League no habrá empates cerrados en el marcador sin desenlace adicional: siempre se determinará un vencedor desde los once metros cuando se mantenga la igualdad al término del tiempo reglamentario.

La liga japonesa celebra en 2026 su temporada número 100 y ha querido aprovechar este momento simbólico para introducir una innovación en su sistema de competición, con el objetivo de ofrecer una nueva fórmula de desempate en la clasificación.

Cambio en el reparto de puntos

Según la nueva normativa aprobada, si un partido termina empatado tras los 90 minutos, se disputará inmediatamente una tanda de penaltis. El ganador de esa tanda sumará dos puntos en la clasificación, mientras que el equipo que pierda se quedará con un punto. De este modo, el empate tradicional desaparece, aunque ambos conjuntos reciben una puntuación distinta en función del resultado desde el punto de penalti.

Este nuevo reparto de puntos no altera el sistema habitual cuando hay un vencedor en el tiempo reglamentario. La victoria en los 90 minutos continúa otorgando tres puntos, y la derrota sigue suponiendo cero. El ajuste, por tanto, únicamente se aplica en los encuentros que concluyan igualados al finalizar el tiempo reglamentario.

Cambio experimental

La J1 League, máxima categoría del fútbol de Japón, ha dejado claro que esta modificación con los empates únicamente estará en vigor durante la temporada de transición de 2026. Una vez completado el cambio de calendario que está acometiendo la competición, este formato dejará de utilizarse. En principio, no se contempla su aplicación en el formato regular posterior.

Y es que tradicionalmente, la J-League se ha disputado siguiendo el año natural pero a partir del próximo curso, la competición japonesa pasará a alinearse con el modelo europeo, de manera que el campeonato se desarrollará entre los meses de agosto y mayo o junio. El objetivo es que tanto la temporada deportiva como los periodos de fichajes coincidan con los de las principales ligas europeas.

Ya se ha puesto en práctica

La nueva normativa ya ha tenido su estreno oficial. El primer partido en el que se aplicó este sistema fue el enfrentamiento entre el Kyoto Sanga y el Vissel Kobe. El encuentro finalizó con empate a uno al término de los 90 minutos reglamentarios, lo que obligó a recurrir a la tanda de penaltis para definir el resultado final.

En esa primera experiencia, el conjunto de Kobe se impuso desde los once metros por 1-4, lo que le permitió sumar dos puntos en la clasificación, mientras que el Kyoto Sanga se quedó con un punto. El partido supuso, de este modo, el estreno práctico de una medida que elimina de facto el empate como resultado definitivo en la J-League.