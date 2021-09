Los focos apuntan a James Rodríguez, que lejos de esconderse ha publicado en sus redes sociales fotos de sus mini vacaciones en Ibiza. El futbolista no fue convocado por la selección de Colombia para esta ventana FIFA y decidió pasar unos días en la isla blanca con amigos… y amigas. Y ha sido cazado por los fotógrafos a bordo de un lujoso yate, fumando, de fiesta y rodeado de mujeres.

Las fotos han generado cierta polémica en Inglaterra, pues James Rodríguez sigue teniendo contrato con el Everton. El jugador no cuenta para Rafa Benítez, nuevo técnico tras la salida de Ancelotti rumbo al Real Madrid, y el club británico le buscó salida en el mercado, por ahora sin éxito. La ventana de transferencias sigue abierta en algunos países, pero por ahora James sigue siendo jugador ‘toffee’ y las fotos de fiesta en Ibiza no dan para nada buena imagen ni sensación de que quiera revertir su situación personal.

Mientras la Selección Colombia empata otra vez, @jamesdrodriguez es pillado por los paparazzis – durante fechas FIFA- en una fiesta en la divertida isla de Ibiza . Y la afición lo reclama en su equipo nacional .-https://t.co/XcBQaih5Zk — Fernán Martinez (@FernanMartinez) September 6, 2021



La polémica también la genera el hecho de que el colombiano haya sido fotografiado fumando de un cigarrillo electrónico, algo que no está bien visto en el mundo del deporte profesional. Además, todo apunta a que una de las chicas que estaban con él y sus amigos en el barco sería su nueva amante tras romper meses atrás con la modelo Shannon de Lima, su última novia conocida.

Un James Rodríguez que de momento deberá permanecer en el Everton, donde no ha jugado ni un minuto en esta temporada y donde no tiene, por ahora, la confianza del técnico Rafa Benítez. El mercado ahora es muy limitado, por lo que podría estar media temporada en el limbo y buscar una salida en entero. Preocupado no se le ve en las fotos que ha publicado el diario ‘The Sun’, muy comentadas tanto en Inglaterra como Colombia, pues la selección se juega clasificación para el Mundial mientras James está de fiesta en Ibiza.