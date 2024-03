Jagoba Arrasate no seguirá como entrenador de Osasuna

Jagoba Arrasate pone punto y final a su etapa como entrenador de Osasuna. A final de temporada el técnico vasco dejará el conjunto navarro, con el que llegó hace un año a la final de la Copa del Rey (perdida ante el Real Madrid) y al que clasificó a competiciones europeas, aunque no pudo llegar a la fase de grupos de la Conference League al caer eliminado en la previa.

Con lágrimas en los ojos, Arrasate explicó que fue él quien tomó la decisión de no seguir en Osasuna, que le ofreció la renovación. «Estoy en paz conmigo mismo. He tenido un periodo de reflexión, de pensarlo bien», explicó Jagoba, emocionado en esta despedida oficial.

«No hay que buscar culpables, estoy tranquilo conmigo mismo, ahora toca seguir de la mano en estos nueve partidos que quedan», continuó Arrasate, que llegó a Osasuna en el año 2018 cuando estaba en Segunda División. En la primera temporada ascendió al conjunto navarro a Primera, después le mantuvo sin complicaciones y hace un año firmó una de las mejores temporadas de toda la historia de Osasuna.

Además de llegar a la final de la Copa del Rey, perdida ante el Real Madrid por 2-1 en La Cartuja de Sevilla, el equipo de Pamplona quedó séptimo en Liga y se clasificó para la previa de la Conference League. Sin embargo, Osasuna cayó en esa eliminatoria previa ante el Brujas belga.

El adiós de Jagoba Arrasate

Jagoba Arrasate reconoció que esta temporada «empezó complicada» en referencia a esa eliminación ante el Brujas, pero ese no es el motivo por el que se va ahora. «Estoy obsesionado con terminar bien, podría seguir, pero tengo que ser honesto», reflexionó el técnico, que en este parón de selecciones dirigió al equipo del País Vasco ante Uruguay en un encuentro amistoso ante Uruguay.

«Si no saco lo mejor de mí es complicado que saque lo mejor del equipo», justificó Jagoba Arrasate para no renovar con Osasuna. Acaba contrato el próximo 30 de junio y no seguirá en el banquillo de El Sadar, donde transformó por completo al conjunto de Pamplona: pasó de estar en Segunda a competir entre los mejores equipos de España.

Así, los nueve partidos de Liga que le quedan a Osasuna serán los últimos de Arrasate en el banquillo del club navarro. Tiene 36 puntos, 14 más que los puestos de descenso, por lo que está virtualmente salvado. Del sexto puesto, última plaza que da acceso a competiciones europeas, está lejos, a diez puntos. Si el Athletic gana la Copa, el séptimo irá a la previa de la Conference, y de ese puesto está Osasuna en estos momentos a seis puntos.

El presidente está «fastidiado»

Por su parte, Luis Sabalza, presidente del club, reconoció estar «fastidiado» por esta decisión de Arrasate: «Me fastidia que hayas decidido esto. Siempre había pensado que íbamos a estar juntos hasta el final de mi mandato. Creo que ha sido una cosa de todos que antes fuéramos de Segunda y ahora seamos de Primera».

Pese a ello, Sabalza, que también estuvo muy emocionado, agradeció todo el trabajo a Arrasate, uno de los mejores entrenadores de la historia de Osasuna.