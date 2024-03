Arrasate defiende a Vinicius: «Es un grandísimo jugador, lo demás es ruido»

Jagoba Arrasate compareció en rueda de prensa tras la victoria del Real Madrid ante Osasuna, por 2-4, y defendió a Vinicius ante los constantes ataques que recibe dentro y fuera de la cancha. El técnico rojillo asumió que su equipo no pudo parar al brasileño, que anotó dos goles en El Sadar.

«Hay ruido con Vinicius porque vosotros siempre preguntáis. Todo el mundo pregunta. Nosotros nos centramos en el Vinicius futbolista, que es un grandísimo jugador, y como frenarlo. Hoy no le hemos podido frenar. Por lo demás, no entramos a valorar como pararlo extradeportivamente. Somos un equipo honrado y honesto. Es un grandísimo jugador y no hemos podido frenarlo. Si hay ruido seguro que no es por la gente que está en el fútbol», afirmó Arrasate en rueda de prensa. El técnico de Osasuna dio la cara por el atacante del Real Madrid.

Vinicius dio una auténtica exhibición en Pamplona. El brasileño anotó un doblete ante Osasuna y puso la primera piedra para que el Real Madrid lograse una victoria que le deja más cerca de nunca de su Liga número 36. En el minuto 3, el atacante brasileño adelantó a los blancos con un gol de ‘9’ tras robarle la cartera a Catena. Ya en el segundo tiempo, hizo el segundo tanto con un toque sutil y preciso.

Antes del descanso, Vinicius vio la quinta amarilla de la temporada en Liga, la tercera consecutiva, por protestar, y se perderá el próximo partido del Real Madrid en Liga contra el Athletic Club el 31 de marzo. De esta manera, el brasileño estará sin jugar con el cuadro madridista durante 24 días. Vinicius no volverá a jugar hasta la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Manchester City el martes 9 de abril en el Santiago Bernabéu.

«Estoy muy orgulloso por todas las 200 victorias, pero sobre todo por haber ganado aquí jugando bien. Son tres puntos muy importantes. Llegamos al parón, como dije, mejor que nunca», comentó Ancelotti en la rueda de prensa de El Sadar. Sobre Vinicius, explicó que es «un jugador determinante por todo lo que aporta». «Siempre ha sido eficaz. La presión que tiene en el ambiente debe controlarla un poco más, sí», añadió.

«No le dije nada especial a Vinicius. Le felicité por su partido. Eligió muy bien las decisiones. Esto es lo que más ha mejorado. Con balón siempre es eficaz, pero sin balón está siendo espectacular. Es muy rápido», continuó el técnico del Real Madrid.

«Es un jugador muy peligroso y todo el mundo se da cuenta. Hoy los rivales fueron correctos. Todo lo que pasó entra en el reglamento. Va a mejorar esta faceta porque es un jugador humilde, serio e inteligente», culminó el entrenador italiano sobre Vinicius.

Los lamentables cánticos contra Vinicius

Vinicius tuvo que soportar los ataques de la grada de El Sadar durante el encuentro que enfrentó a Osasuna y Real Madrid en la jornada 29 de Liga. Mientras que Kroos se disponía a sacar un córner poco antes de encarar los últimos cinco minutos de la primera mitad, desde el graderío sur, donde se sitúan los seguidores más radicales del conjunto navarro, comenzaron a cantar «¡Vinicius, muérete!». A continuación, tras ver una amarilla que le llevará a perderse el partido contra el Athletic del 31 de marzo, el coliseo pamplonica le empezó a llamar tonto.