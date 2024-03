Italia echa de su selección a Francesco Acerbi por llamar «negro» a Juan Jesús en el Inter-Nápoles

La selección italiana de fútbol ha desconvocado a Francesco Acerbi, jugador del Inter de Milán, tras un caso de racismo. El futbolista interista fue acusado este domingo, en el partido ante el Nápoles, de proferir insultos racistas a Juan Jesús, delantero del conjunto napolitano. En concreto, Acerbi habría llamado «negro» a Juan Jesús en este partido de la liga de Italia.

En el duelo entre el último campeón de Italia (Nápoles) y el que lo será este año (el Inter, que tiene 14 puntos de ventaja sobre la Juventus) se produjo un momento muy tenso entre ambos futbolista. Juan Jesús acusó a Acerbi de llamarle «negro» en el minuto 59 del duelo en Italia disputado en el Giuseppe Meazza y que terminó con empate (1-1) .

En ese momento, el delantero brasileño llamó al colegiado Federico La Penna para quejarse de manera vehemente sobre algo que había escuchado. «No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien», dijo Juan Jesus, recogido en un vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales, mientras se dirige al colegiado.

La protesta del jugador del Nápoles fue ostensible y se señaló el parche contra el racismo que portaron todos los equipos esta semana con el mensaje ‘Keep Racism Out’ (dejar el racismo fuera, en español).

Desconvocado de la selección

Tras este encontronazo, Francesco Acerbi ha sido desconvocado en la selección italiana y no estará en la concentración que empieza este lunes. Italia viaja el martes a Estados Unidos, donde disputará dos amistosos ante Venezuela (21 de marzo) y contra Ecuador (día 24).

Pese a que el defensa del Inter pidió perdón a Juan Jesus, tal y como reconoció la víctima de estos insultos, en Italia no se ha perdonado a Acerbi, que queda fuera de los 28 convocados por Luciano Spalleti, seleccionador de la azzurra.

Acerbi, que no se ha pronunciado al respecto, llegó en la mañana de este lunes a Roma, donde se concentra la selección, y explicó a sus compañeros y entrenador, Luciano Spalletti, su versión de lo sucedido.

«Del relato del defensa nerazzurro, a la espera de que se reconstruya lo sucedido y respetando la autonomía de la justicia deportiva, se desprende que no hubo ninguna intención difamatoria, denigrante o racista por su parte», comentó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

«Sin embargo, se acordó excluir a Acerbi de la lista de jugadores convocados para los dos próximos partidos amistosos programados en Estados Unidos, para garantizar la serenidad necesaria para la selección nacional y para el propio jugador, que hoy regresará a su club», añadió la Federación Italiana.

No fue expulsado

Gianluca Mancini, central de la Roma, ocupa su puesto en la convocatoria y en Italia se ha abierto el debate sobre esta sustitución toda vez que Acerbi estaba convocado y si ha sido eliminado de la lista ha sido por este acto ocurrido en el Inter de Milán-Nápoles.

Acerbi no fue expulsado durante el partido, pero el Comité de Disciplina italiano puede entrar de oficio y colocar al defensor del Inter de Milán una sanción de hasta diez partidos si se aplica con contundencia el Código de la Justicia Deportiva italiana, que castiga de forma muy dura actos racistas.