Isco rechaza a Arabia Saudí

Isco sigue sin equipo después de su abrupta salida del Sevilla del pasado mes de diciembre. A pesar de su devaluación, ofertas no le están faltando al futbolista andaluz que también habría rechazado una oferta del Al Khaleej de Arabia Saudí. En las últimas semanas también habría dicho «no» a alguna propuesta en Italia. Todo a la espera de que encontrar la opción con mejor calidad precio.

Parecía difícil de imaginar después de llegar al Sevilla el pasado mes de agosto recién salido del Real Madrid y con la vitola de estrella, pero el tiempo ha vuelto a poner en su sitio a un Isco que dista de ser el futbolista que enamoró hace menos de un lustro. La mala situación del equipo y el despido de Julen Lopetegui dejó en una posición difícil al centrocampista andaluz que después de una discusión con Monchi acabó saliendo por la puerta de atrás del club.

Y la situación no se presenta como propicia para que pueda llegar a algún gran club de Europa. En las última semanas se especuló con una posible oferta de la Salernitana que el futbolista habría desestimado y un presunto interés de la Fiorentina del que no ha vuelto a haber noticias. A la espera, el último equipo interesado es de Arabia Saudí y se llama Al Khaleej.

Understand Saudi side Al-Khaleej have now made an approach to sign Bruno Costa from Porto. Discussions ongoing for the Portuguese midfielder 🇵🇹🇸🇦 #transfers

Al-Khaleej also approached Isco few days ago but the player has turned down this possibility. pic.twitter.com/T8gYrcs7M2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2023