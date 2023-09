Los interminables tiempos de descuento generan más de un partido extra por jornada de Liga

Los tiempos de descuento están siendo una de las mayores sorpresas de esta Liga. Desde que el pasado 11 de agosto echase a rodar el balón con el Almería-Rayo Vallecano, ya son siete jornadas las que se han disputado y en todas ellas ha habido un denominador común: el exceso de minutos extra. Si hacemos una suma del tiempo añadido en los 69 partidos, el total es de 727 minutos (se aplazó Atlético de Madrid-Sevilla de la jornada 4). De esta forma, podemos decir que en todas las jornadas se ha generado un partido extra.

La media los tiempos de descuento de cada una de las siete jornadas es de 103 minutos, por lo que los árbitros generaron más de 90 minutos de juego en total, es decir, más de 10 partidos en todas ellas. Algo inédito en años y años de Liga, una competición en la que atrás quedaron los días en los que el tiempo se añadía en función de las sustituciones que se produjeran y, sobre todo, las interrupciones causadas por algo natural como lesiones o expulsiones.

Esta nueva norma, implementada por primera vez en el Mundial de Qatar de 2022, no sólo está afectando a la Liga en España, sino también en otros grandes campeonatos europeos como la Premier League. Sin embargo, en la Champions League se sigue manteniendo el sistema tradicional. Es por ello que todavía existen esos partidos en los que el resultado ya es lo suficientemente abultado como para no añadir más tiempo al reglamentario y el colegiado de turno puede optar por no cargar aún más de minutos a los protagonistas del espectáculo.

Hasta la fecha, lo más sorprendente del campeonato nacional está siendo el provisional liderato del Girona, pero también los interminables tiempos de descuento. Lógicamente, los jugadores ya están empezando a acusar en forma de lesión el desgaste físico que supone disputar tantos partidos al año y, ahora, de tanta duración. Que en cada encuentro se pueda llegar a disputar 15 minutos más –la mitad de una prórroga– se ha convertido en algo cotidiano.

Récord de descuento en la Liga

De hecho, hay una fecha en la que se batieron todos los récords históricos de descuento en nuestra Liga. En la jornada 2 se disputaron más de 11 partidos y medio si hacemos la suma de todo el tiempo de juego. Esto se debe a que 10 árbitros repartidos en 10 estadios donde se jugó añadieron un total de 126 minutos, por lo que generaron más de un partido y medio extra.

Por poner en contexto, la jornada en la que menos tiempo se añadió fue la última, pero aun así, con 86 minutos más de lo reglamentario, también se rondó ese partido extra del que hablamos. Y es que el promedio de minutos de añadido asciende hasta 10 por partido si dividimos todo el tiempo de descuento de la Liga (727 min) entre los partidos desnudos de la misma (69).

Por qué los descuentos son así en Liga

Cabe recordar que esta fue una medida que se adoptó este verano. Después de unos años en los que los descuentos ya habían aumentado considerablemente respecto a tiempos pretéritos debido a la llegada del VAR, para la temporada 2023-24 el Comité Técnico de Árbitros decidió implantar el sistema de descuentos estrenado en Qatar. Ahora, el cuarto árbitro luce en su cartelón un descuento en el que añade un minuto extra por cada gol anotado y también el tiempo correspondiente a lo que se pierda por cada jugada que se revise, independientemente de lo larga que sea la revisión.

Así lo explicó el presidente del organismo arbitral de la Federación, Luis Medina Cantalejo en una rueda de prensa en la que, acompañado de Alberto Undiano Mallenco, detalló esta nueva medida: «Hemos calculado que por cada celebración se consume un minuto. Por tanto, en cada gol, como mínimo, se añadirá un minuto de tiempo adicional. Si hay chequeo en el VAR, pues lo mismo. Si tarda dos minutos, dos extra y si tarda tres, tres para el suplemento».

Los entrenadores alzan la voz

Sin embargo, esta medida no tardó demasiado tiempo en provocar protestas en público de algunos entrenadores. El primero en alzar la voz fue Pep Guardiola después de perder en el tiempo de descuento (102′) la Community Shield. El entrenador del Manchester City respondió a la pregunta de por qué no se consulta con los jugadores este tipo de medida que tienen tanta capacidad de alterar resultados y estados físicos: «Es una buena pregunta para la directiva internacional y para toda la gente, porque no consultan a los entrenadores, ni a los jugadores. Tienes que aceptarlo y hacerlo».

Los dos mejores entrenadores de la Liga, Carlo Ancelotti y Xavi Hernández, no tardaron demasiado en darle la razón y seguir el hilo de la queja del catalán. En el caso del italiano, simplemente se ciñó a darle la razón: «Estoy totalmente de acuerdo con Guardiola, meten cantidad para ganar dinero». Y, después de empatar a cero en Getafe en un total de 115 minutos, el entrenador del Barça dio un paso más y propuso el método del «tiempo efectivo», parecido al que se utiliza en el baloncesto.

Descuento total en cada jornada de Liga

Jornada 1: 120 minutos

Jornada 2: 126 minutos

Jornada 3: 100 minutos

Jornada 4: 104 minutos

Jornada 5: 91 minutos

Jornada 6: 100 minutos

Jornada 7: 86 minutos