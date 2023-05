Curiosa a la vez que graciosa situación que se ha vivido en la etapa 7 de este Giro de Italia de ciclismo. El corredor del equipo Astana, Samuele Battistella, fue grabado por las imágenes de televisión con varios pinchos morunos en medio de la carrera mientras los compartía con los motociclistas que grababan el momento.

Y es que el ciclista italiano, a falta de 218 kilómetros para finalizar esta séptima etapa del Giro de Italia, apareció con esta comida en medio de un puerto de montaña, pero sin aparentes signos de preocupación por ascender dicho puerto. El mundo del ciclismo nunca deja de sorprender con este tipo de anécdotas.

Anyone for a kebab? 🍢

Samuele Battistella is in the middle of a 218km mountain stage – but still happily shares his food with the motorbike riders 👏@samu_batti | @AstanaQazTeam pic.twitter.com/O81CRWD9nm

— Eurosport (@eurosport) May 12, 2023