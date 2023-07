El injusto final de David Silva

David Silva sufre una grave lesión de rodilla que presumiblemente le obligará a colgar las botas de la forma más indeseada para cualquier deportista. Ese será el triste final de uno de los jugadores más talentosos que ha dado el fútbol español, miembro de la brillante generación que conquistó el triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa y que, a sus 37 años, seguía destilando una clase inagotable con la camiseta de la Real Sociedad.

La noticia saltó esta semana en San Sebastián: Silva tenía afectado el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. A falta de la confirmación médica, en la Real Sociedad asumen que lo más probable es que se trate de una rotura completa que obligaría al canario a permanecer muchos meses de baja.

Silva, que el pasado mes de mayo renovó su contrato con el equipo donostiarra hasta 2024, es consciente de que a su edad seguramente no merezca la pena el enorme esfuerzo de recuperación que se requiere para volver a su mejor nivel. En esta tesitura, colgar las botas parece la decisión más lógica.

There's a reason David Silva became known as 'Merlin' at Man City 🪄@ManCity | @21LVA pic.twitter.com/wV2XqNsfcK

