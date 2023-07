Iñigo Martínez: «Es un orgullo venir al mejor equipo del mundo»

Iñigo Martínez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Barcelona. El ex futbolista del Athletic Club se convirtió en el segundo fichaje de la temporada, pero el primero en presentarse en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Primero se produjo un acto en el campo de fútbol Tito Vilanova para después acudir a rueda de prensa y hablar ante los medios de comunicación. El central se vistió de corto, pero todavía no tiene dorsal.

Mejor equipo del mundo

«Es un orgullo y un placer venir a esta grandísima familia, al mejor equipo del mundo. Habéis depositado mucha confianza en mí y espero devolverla con ganas e ilusión. Tengo ganas de saltar al terreno de juego y vivir esta bonita y exigente experiencia. No tengo ninguna duda de que todo va a salir genial y será un gran año. Visca el Barça».

«Un honor»

«Da gusto que hablen así de mí. Un trato estupendo desde el primer momento. Los compañeros he visto que son gente maravillosa. Gente que quiere ayudar. Los que me han seguido en mi carrera saben lo que puedo aportar. Destacaría el carácter competitivo, que puede ayudar mucho al equipo. Vengo a currar como el que más y ganar todos los títulos posibles. Este grandísimo club lo merece y la afición tanto desea».

Primeros días

«Me estoy asentando. Conocer gente nueva, conociendo todo un poco más. Desde el minuto uno el trato ha sido excepcional. El trato mejor imposible. Ganas de saltar y hacer cosas con el equipo».

Lesión en el pie

«La lesión de la fascia es complicada, dura un tiempo, pero estoy bastante mejor. Noto gran mejora. Voy dando los siguientes pasos. Me dijeron que no había prisa por correr. Que había que recuperar. Sensaciones buenas y en breve espero hacer cosas con el equipo».

Xavi Hernández

«He tenido una charla con el entrenador. Me ha transmitido toda la confianza y que esté tranquilo. Todo va a ir bien, está dispuesto a ayudarme. A partir de ahí, poco más de contar, debe quedar entre nosotros. Xavi siempre me ha querido aquí, desde el minuto ahí. Un jugador lo agradece».

Inscripción

«No me preocupa la inscripción. Desde el minuto uno me dijeron las cosas como estaban. Yo sigo a lo mío, hacer lo mejor posible. Se encargan los que deben hacerlo. Yo debo trabajar y dar el cien por cien por el club. Tranquilidad absoluta».

Barcelona

«No he tenido fantasmas del pasado. Me faltó poco para llegar hace unos cuantos años, pero el fútbol funciona así. Cada jugador sabe lo que debe hacer. Oficialmente ya soy jugador del Barcelona. Muy contento de estar aquí. De conocer mis compañeros, otra ciudad, otro idioma, que dentro de poco contestaré alguna pregunta en catalán. Feliz de estar aquí. Ganas de que ruede el balón».

Real Madrid

«No hace falta decirte que sí, que fueron mejores que el Madrid. ¿Por qué no este año? Un grandísimo equipo, con gente joven. Se ve el trabajo que están haciendo y se ven los títulos del año pasado. Sé donde vengo, a que club y lo que debo hacer. Venimos a ganar a pelear nuestro puesto con otros. Somos ante todo personas, compañeros, lo mejor es rendir al cien por cien y ser mejor que el rival».

Personalidad

«Cuando compito cambio bastante, llevo muchos años, puedo aportar. Mucha gente joven de la que debo aprender, vengo a dar al cien, a enseñar, aprender y poder jugar. Dar al club lo que se merece. Una característica que más me gusta es la forma de transmitir las ganas de querer ganar siempre».

Athletic Club

«Cuando te llama el Barça, los demás equipos quedan en un segundo plano, la primera llamada que tuve y de venir el año que viene, no dudé. Las palabras de Xavi hacia mí fueron magníficas. Noté que me quería en su equipo. Tener estas palabras facilita para dar el paso, que siempre cuesta porque uno está en casa, se siente muy valorado y la gente te admira. Paso que cuesta, pero no hay duda cuando el Barça te llama. Hay que decir sí o sí».

Defensa del equipo

«Llevan una línea defensiva muy buena del año pasado. Vengo a sumar. Seré el primero. Luego el míster decidirá. Ante todo compañerismo y ayudar como el resto».

Compañeros de selección

«En la selección coincides con gente del Barcelona. Tenía relación de mucho antes. Con todos los que he tenido relación han sido más que palabras buenas. Sabía el grupo que había y ayuda a dar el paso. Cuando ves que hay gente sana en el equipo, con ganas de seguir creciendo, uno lo tiene más fácil para dar el paso. No voy a decir nombres, pero sí he tenido contacto y me han hablado maravillas del club».

Champions

«Me hace mucha ilusión la Champions. La jugué con la Real y el papel que hicimos fue complicado con los rivales. Con el Athletic no pude. Cada vez es más difícil y complicado. Siempre estamos ahí. Ahora compite en estos torneos. Muchas ganas de vivir todo esto. No hay nada mejor que esto para un jugador».

Veteranía

«Jugadores mayores que yo rinden a gran rendimiento. Unos despuntan cuando llevan más tiempo, que es mi caso. Respeto las opiniones, allá cada uno, vengo a disfrutar y demostrar. Tengo ganas de que la gente me vea a mí. Olvidarme del resto».

Operación en su lesión

«Nada más terminar hubo una pequeña intervención. Tomé la decisión. Decidí dar el paso. Se dio. Noto bastante mejora después de la operación. He seguido con mi trabajo en las vacaciones. Una intervención de cinco minutos que me ha ayudado bastante».

Objetivo

«Solo ver el proyecto deportivo, las ganas de dar luz. Da igual la situación del Barça. Cuando te llama, te hacen los ojos chiribita. Haces la maleta rápida para venir. Ver jugar a Xavi era una pasada y gozada, tenerle de entrenador ya ni te cuento».