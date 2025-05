Iñigo Martínez no se entrena con el Barça antes del derbi catalán y Cubarsí da el susto

El Barcelona se ejercitó en la mañana de este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la baja de Iñigo Martínez. El central azulgrana, que no puede jugar el derbi catalán contra el Espanyol de este jueves por sanción, no se entrenó junto a sus compañeros. Ya sufrió molestias la semana pasada tras el partido contra el Inter, aunque aguantó el Clásico contra el Real Madrid entero. Este miércoles no se ha entrenado y este jueves no jugará con el equipo culé.

Un entrenamiento en el que Robert Lewandowski fue el primero en saltar al campo. El delantero polaco quiere volver a tener minutos en Liga para recuperar el pichichi que Mbappé le arrebató en el pasado Clásico. Lo lógico es que el polaco sea suplente este jueves contra el Espanyol, al igual que ante el Madrid. Pablo Torre también regresó a los entrenamientos tras unas semanas de baja.

Pau Cubarsí sufrió un duro golpe en su rodilla en el final de los primeros 15 minutos de entrenamiento abierto a la prensa. Habrá que estar atentos a su evolución porque estuvo varios minutos tumbado en el césped y con las manos en la cabeza. Hay que recordar que el joven central azulgrana no pudo terminar el Clásico por unos problemas estomacales que le hicieron pasar un mal día en la jornada anterior.

🚨 Iñigo Martínez no entrena con el equipo en la previa del #EspanyolBarça El central vasco, de todos modos, no puede jugar esta jornada por sanción (acumulación tarjetas amarillas). @mas_que_pelotas pic.twitter.com/1Mv2yOp2rz — Nacho Jiménez (@NachoJP_) May 14, 2025