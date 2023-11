Iñigo Martínez: «Hay que confiar en los árbitros y dejarles hacer su trabajo»

Iñigo Martínez atendió a los medios de comunicación antes de que España ponga rumbo a Chipre donde disputará el penúltimo partido clasificatorio para la Eurocopa. El jugador del Barcelona ha reconocido que vive un gran momento, defendió a los árbitros y habló de la situación que vive el combinado nacional.

«Me encuentro bien. He dejado atrás esos problemas que me han impedido competir. Estoy jugando en el Barcelona. Siempre es un honor venir aquí y disputar estos partidos. Uno pelea para estar en esos torneos y esperemos poder hacer un gran papel para que el seleccionador pueda contar conmigo», aseguró.

Iñigo Martínez respaldó a los árbitros: «Con los árbitros siempre hay polémica. Siempre hay situaciones en las que a uno nos parecerá que ha sido mano y a otros no. Lo importante es dejarles tranquilos. Hay que confiar en ellos y dejarles hacer su trabajo de la mejor forma posible. Cuanta menor presión tengan harán mejor su trabajo y hay total confianza en ellos».

El central del Barcelona reconoció que sigue teniendo ayuda para su mente: «Sigo con ayuda externa. A día de hoy hace falta. En el Barcelona el empate no vale y esa cierta ayuda nos viene bien. Hay que tomarlo con total naturalidad. Siempre ha habido críticas. El juego del equipo no está siendo brillante. Estamos acostumbrados a que el Barcelona gane con autoridad y ahora que no sucede, pues hay crítica. Estamos unidos y llegarán momentos mejores en el que se mejorará el juego».

Sobre las opciones de España en la Eurocopa, fue claro: «El rango lo ponéis vosotros. Cada selección pelea hasta el final. Tenemos un gran equipo, hace las cosas muy bien y el objetivo es pelar. Hay que dar el máximo, hay grandes rivales, pero no tengo duda de que estamos capacitados para ganarla. Tenemos un grandísimo grupo y se puede soñar con ganar».

Iñigo Martínez habla de la polémica del Barcelona

«Afecta el que quiere darle importancia. Nunca me han importado las críticas. Hay que llevarlo con naturalidad. Lo importante es sacar los partidos adelante cuando el equipo no está bien. Hay que tener cuidado en los partidos y no permitir goles tempraneros, pero hay que ser positivos y ser unos mismos», aseguró sobre las palabras de Xavi.

También habló de lo que sucedió entre Lamine Yamal y Ansu Fati: «Hay mil reprimendas dentro de un partido. Lewandowski ya lo explicó. El equipo está muy unido y la relación es espectacular. Hay un gran equipo y nos queremos mantener al margen de ese tipo de polémicas».

«Cada entrenador te da cosas diferentes. Xavi confió en mí desde el primer minuto. He esperado la oportunidad y las he aprovechado. Intento mejorar día a día para intentar salir en el once y, por el momento, lo estoy consiguiendo. Hay que seguir mejorando y pensar siempre en el equipo», comentó.

«Cada jugador que viene nuevo es bien recibido. Este equipo tiene gente humana extraordinaria. Se ve desde el primer minuto como se integran de bien. Hay que transmitirles eso. Tantos nosotros como el míster. Esto ha cambiado mucho respecto a cuando yo venía que era muy joven, que costaba más», finalizó.