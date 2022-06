La inexplicable razón por la que los socorristas no se lanzaron a rescatar a Anita Álvarez

El desmayo sufrido por la nadadora estadounidense Anita Álvarez sigue provocando polémica. Después de las declaraciones de la española Andrea Fuentes, entrenadora de la protagonista del incidente en el Mundial de Budapest, en las que aseguraba que se tuvo que tirar a la piscina a rescatar a su pupila porque los socorristas no lo hacían, la Federación Internacional de Natación (FINA) anunció que revisará los actuales reglamentos que impiden la intervención de los salvavidas sin una señal del árbitro.

En un comunicado oficial, la FINA daba con la explicación a lo sucedido con los socorristas después del desmayo sufrido por Anita Álvarez. El organismo revelaba que los vigilantes contratados para trabajar en los campeonatos mundiales de natación solo pueden entrar en acción tras una autorización de los árbitros, razón por la que Andrea Fuentes, entrenadora del equipo de Estados Unidos fue más rápida que ellos y, por suerte, pudo salvar a la nadadora artística.

«Según los reglamentos, solo pueden saltar a la piscina tras recibir una señal del cuerpo de árbitros», destacó el director del servicio de salud de los mundiales, Béla Merkely, en la nota y en referencia a los socorristas, que se han visto en primer plano en la polémica tras lo sucedido en el Mundial de Budapest, cuando la nadadora estadounidense Anita Álvarez se desmayó al termino de su ejercicio en la final de solo libre de natación artística.

Un gran susto que no fue más allá gracias a la rápida intervención de Andrea Fuentes, pero no de los socorristas del torneo, limitados por la reglamentación de la FINA para saltar a la piscina hasta que no tuvieran el ok de los árbitros. Se trata de una restricción impuesta para evitar interrupciones de los programas de las competiciones «en caso de un eventual malentendido», explicó Merkely, sobre una norma que ya está en estudio para ser cambiada.