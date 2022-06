Así rescató Andrea Fuentes a Anita Álvarez: “El socorrista no me dejaba sacarla”

Estremecedoras las imágenes que se pudieron ver ayer en el Mundial de Natación de Budapest. Era el momento del solo libre de natación artística, una de las pruebas más vistosas, finas y perfectas del gran torneo acuático, cuando el tiempo se paralizó. La estadounidense Anita Álvarez, de 25 años, saltaba a la piscina y en mitad de la prueba perdía el conocimiento, yéndose a los más hondo de la piscina. Su entrenadora, la española Andrea Fuentes, se percató más rápido que nadie y saltó al agua para rescatarla sin esperar la reacción de la seguridad del torneo.

«No se me va a olvidar, no he vivido muchas experiencias de estas. Ha sido un susto grande, aunque no es la primera vez que le pasa. Es una deportista que le gusta llegar al límite, pero hoy se ha pasado 20 pueblos. Le he dicho que no lo haga más. La prueba ha sido genial, pero nuestro deporte es muy duro. Nos quedamos sin oxígeno y ella dice ‘¿por qué me tiene que pasar a mí?’ Pero a los ciclistas, en los maratones… también pasa», era el relato de Fuentes, entrenadora del equipo estadounidense, heroína que evitó una tragedia en Budapest, actuando con celeridad y evitando males mayores para su discípula.

La española narra cómo fueron esos segundos entre que se percató de lo que sucedía y se lanzó a la piscina para salvar a Álvarez: «A veces los deportistas buscamos el límite del cuerpo y lo encontramos. Lo que pasa es que en el agua asusta más porque era justo el único momento en el que estaba sola. Yo he visto que los socorristas estaban paralizados y yo les estaba gritando, pero como se quedaban embobados, me he tirado y veía cómo se hundía. He hecho la apnea más rápida de mi vida, más que cuando entrenaba para los JJ.OO».

La celeridad de Fuentes fue clave para que las consecuencias físicas para la finalista de solo libre fueran mínimas, como detalló en El Larguero de la Ser: «Anita está perfecta. Cuando ha empezado a respirar, todas las constantes estaban perfectas. El cuerpo es increíble. Cuando pasas un susto grande y te relajas, te entra el ataque de risa».

«Veía cómo se hundía; el polo me pesaba 20 kilos y he visto al socorrista llegando a su ritmo. La cojo y la saco, pero tenía la mandíbula dura y le he metido dos tortazos y le he gritado que respirase. Pero no respiraba. El socorrista la mantenía boca arriba y cuando alguien no respira hay que girarle para que no trague agua. Le giraba la cabeza porque el otro no se enteraba de nada. Y encima tenía que arrastrar a los dos porque no sabía nadar bien», narraba la ex nadadora española sobre el momento exacto del rescate, señalando la mala praxis.

Fuentes detallaba cómo fue ese momento desde que lograron llegar a la superficie y no recibió la ayuda esperada del socorrista: «Anita pesaba mucho, pero si estuviese sola la sacaba más rápido. Pero el socorrista me estaba dando patadas y no me dejaba sacarla. El pobre, que no es deportista olímpico, quería hacer su trabajo y yo le decía que se apartase para sacarla más rápido. Pero no hablaba inglés. Anita tenía la mandíbula atascada y le he abierto la boca para que sacase el agua, pero no respiraba. Llevábamos un minuto ya hasta llegar a la pared. Y de nuevo la llevaban boca arriba, así que le he vuelto a girar la cabeza. Al final, al cabo de dos minutos, ha empezado a respirar».

«Una vez comenzó a respirar pensé que estaba bien. Pero los servicios médicos le querían poner máscaras y ella gritaba diciendo que la dejaran en paz. Yo la conozco y ella sabe que cuando está bien, está bien. Al final he tenido que apartarles las manos. Estaban muy histéricos y no la calmaban. Al final ha acabado bien», concluía sobre lo sucedido en Budapest por parte de Andrea Fuentes, ya con su pupila Anita Álvarez en perfectas condiciones.