La inesperada reacción de Fernando Alonso que dispara la polémica con Taylor Swift

Fernando Alonso continúa siendo uno de los deportistas más mediáticos del mundo. Cada gesto que hace es analizado por los millones de seguidores que tiene alrededor del mundo y lo cierto es que el asturiano también se ha acostumbrado a cómo funcionan las redes sociales y con sus mensajes, gestos y publicaciones también participa en alimentar todos esos rumores y teorías que giran alrededor de su figura y que le dan mucho juego, viralidad y reconocimiento en el mundo de internet.

En los últimos meses, una de esas teorías o rumores que han girado en torno a Fernando Alonso es una posible relación con la cantante Taylor Swift. La cantante estadounidense, al igual que el bicampeón del mundo, también tiene una legión de seguidores que la defienden a ultranza y son capaces de criticar a todos aquellos que hacen algún comentario negativo hacia la artista, pero también de favorecer y mostrar su simpatía por las personas que hablan bien de ella.

Para comenzar con la historia entre Fernando Alonso y Taylor Swift habría que recordar que en 2023 surgieron los rumores sobre una posible relación entre el bicampeón del mundo de Fórmula 1 y la cantante nacida en Pensilvania, Estados Unidos. Nunca se confirmó nada, pero la prensa del corazón hizo un seguimiento exhaustivo porque se hubiera tratado de una pareja muy mediática debido a la cantidad de fandom que ambos tienen en las redes sociales.

Es cierto que el mundo de la música y del automovilismo no tiene mucho que ver, pero a lo largo de estos años se han podido ver a una gran cantidad de parejas que venían de sectores totalmente opuestos. El poder compaginar los continuos viajes por todo el mundo para disputar los Grandes Premios del Mundial de Fórmula 1 2024 o las giras de la cantante estadounidense hace que sea muy difícil mantener una relación duradera, pero todo puede suceder.

Durante el acto de celebración de los Premios Grammy 2024 Taylor Swift anunciaba por sorpresa para todos sus fans que publicaría un álbum nuevo. Fue el pasado viernes cuando salió públicamente y la cantante de Pensilvania lo llamó The tortured poets department. Los expertos musicales y seguidores de la estadounidense tendrían claro que se marcaría un Shakira y que en alguna de las canciones mandaría algún dardo directo a la que fue su pareja: el actor y compositor británico Joe Alwyn.

Así ha sido y en una de las dieciséis canciones que tiene el álbum, en la llamada Im gonna get you back Taylor Swift se ha referido indirectamente a Joe Alwyn. La letra de la canción ha sido examinada con todo detalle para descubrir que se refería a su ex pareja, pero hay un detalle que ha llamado mucho más la atención, ya que hay un guiño que va directamente dirigido a nuestro otro gran protagonista: Fernando Alonso.

«Actúo como si no me importara lo que hiciste», dice uno de los versos que Taylor Swift dedica a su ex pareja Joe Alwyn, pero inmediatamente después viene ese guiño a Fernando Alonso, aunque es cierto que no nombra directamente al piloto asturiano que ha conseguido ganar el Mundial de Fórmula 1 en dos ocasiones a lo largo de su carrera.

«Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja, luego corrió y se escondió». Así de directa se ha mostrado Taylor Swift, que mencionó a la escudería en la que milita actualmente Fernando Alonso. Obviamente, hacer mención al equipo británico en el que el asturiano continuará hasta 2026 después de renovar no ha pasado desapercibida, pero es que el bicampeón del mundo también ha reaccionado a esta parte de la canción publicada por la estadounidense.

La reacción de Fernando Alonso

El propio Fernando Alonso le dio ‘me gusta’ a una publicación en la que se veía una foto suya con parte de la letra de esta canción de Taylor Swift. Esta reacción, obviamente, ha vuelto locos a todos los fans de la cantante estadounidense, pero también ha vuelto a disparar los rumores entre los que siguen a la artista y al propio piloto asturiano. Pero es que la cosa no sólo queda ahí.

🎶 Lyrics to the song 'imgonnagetyouback' on Taylor Swift's newly released album.. "Small talk, big walk, act like I don't care what you did…I'm an Aston Martin that you steered straight into the ditch" pic.twitter.com/tVlKGNcDIm — Motorsport.com (@Motorsport) April 19, 2024

Parece que esta alusión de Taylor Swift a Aston Martin y, por consiguiente, un mensaje encriptado para Fernando Alonso, ha cogido sorprendido al piloto asturiano, pero no ha dudado a la hora de sumarse a toda esa revolución en las redes sociales. Oportunidad que tampoco ha dejado pasar la escudería británica, ya que son conscientes del alcance mediático que pueden tener interactuando con una artista como la de Pensilvania.

Aston Martin ha utilizado su cuenta de Tik Tok para compartir un vídeo en el que suena esa parte de la canción en la que Taylor Swift les menciona, pero es que también aparece Fernando Alonso mirando una tablet y haciendo un gesto de silencio mientras escucha el tema de esa artista con la que le han relacionado en el pasado por tener una relación sentimental.