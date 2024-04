Fernando Alonso es historia pura de la Fórmula 1 y lo ocurrido este sábado en la sesión de clasificación del Gran Premio de China ha vuelto a reafirmarlo una vez más. Subido a su Aston Martin, el español se la has apañado para ser el único piloto capaz de plantar cara a los inalcanzables coches de Red Bull. De paso, se ha colado en la foto de la pole número 100 de la escudería austriaca… igual que consiguió en la primera hace ya mucho tiempo.

Fue en este mismo escenario, el Circuito Internacional de Shanghái de Fórmula 1, donde Sebastian Vettel logró la primera pole para Red Bull en 2009. Se la arrebató por apenas dos décimas a Fernando Alonso, que acabó segundo en aquella sesión de clasificación, mientras que Mark Webber, al volante del otro Red Bull, completó la foto de los tres primeros clasificados en aquella parrilla de salida.

14 años después, Red Bull vuelve a ser el equipo dominador de la Fórmula 1 y Fernando Alonso, su único rival en una sesión de clasificación. Esta vez la pole fue para Max Verstappen, seguido de su compañero Sergio Pérez, y justo por detrás del asturiano. Red Bull ya tiene su pole centenaria e, igual que sucedió en la primera, Fernando Alonso es el único invitado de una foto para la historia.

Sanción Fernando Alonso

Fue espectacular lo que consiguió Alonso en la clasificación del Gran Premio de China. Es hasta difícil de explicar, pero vueltón tras vueltón, intento tras intento, el español llegó hasta la tercera posición y partirá justo detrás de los Red Bull en la carrera de este domingo. Aun así, en sus declaraciones en caliente afirmó que todavía no están en la posición que desean, volviendo a elevar un suflé que nunca puede bajar con un piloto de su talla.

El de Aston Martin comenzó explicando esa decisión que tomó en su último intento de la Q3, instantes en los que levantó a todo un país del asiento: «No sé lo lejos que estaba Checo Pérez. En el primer sector he perdido un poco el coche. No me he rendido y he conseguido un buen tiempo. El coche ha mejorado desde esta mañana y a ver si eso se traduce en puntos».

«No puedes cambiar el coche completamente, pero sí puedes hacer pequeños cambios en la configuración. Algunos son adivinanzas de cara a la carrera. Estoy muy orgulloso del equipo, no estamos en la posición que queremos aún, pero seguimos empujando», continuó acordándose del incidente que le obligó a abandonar al término de la carrera al sprint y que lograron solucionar a tiempo en su garaje para auparse hasta el top 3.

Y eso que el día no empezó bien para el bicampeón mundial, que recibió una sanción de la Federación Internacional de Automovilismo por no dejar espacio a Carlos Sainz durante el duelo fratricida que protagonizaron en la carrera al sprint de este GP China.