Aston Martin se rinde ante otra hazaña de Alonso: «Nunca he visto nada parecido»

Fernando Alonso ha vuelto a despertar la locura en el garaje de Aston Martin con el primer top 3 de la temporada en clasificación. El piloto asturiano volvió al ruedo tras renovar con una escudería que sigue sin creerse el nivel que está ofreciendo a sus 42 años de edad. Sus últimos dos intentos en la Q3 de este sábado rubrican otra exhibición antológica que le llevará a pelear por su primer podio del Mundial en el Gran Premio de China de Fórmula 1.

Su jefe, Mike Krack, se deshizo en elogios hacia él al término de la sesión, reconociendo que nunca había visto nada igual. «Es difícil de valorar. Tiene ese extra que nadie tiene. He trabajado con muchos pilotos, pero nunca he visto algo parecido. Es por lo que he empujado tanto por su continuidad. No te lo puedo decir exactamente. Hay muchas cualidades», comenzó en su gran alabanza.

«Desde precisión en las reuniones, ser rápido desde la primera vuelta… Es muy inteligente en la carrera. Si tienes tiempo podría seguir hasta esta noche. A veces es un poco gruñón, lo fue ayer, pero si termina tercero puede ser gruñón cuando quiera», concluyó Krack enumerando una por una sus cualidades, destacando también su alta exigencia cuando detecta algún aspecto que no le convence.

En un día complicado para él, pues la FIA volvió a castigarle con 10 segundos y la pérdida de tres puntos de su superlicencia por su toque con Carlos Sainz en la carrera al sprint, prueba que abandonó en su última vuelta por un pinchazo en una de sus redes, Alonso se recompuso para llegar hasta la tercera posición con una vuelta espectacular. El bicampeón del mundo saldrá justo por detrás de los dos Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez, y vivirá su primera lucha real por subir al podio en este 2024.

Aston Martin no da crédito con Alonso

Aunque él diga que su carrera será de defensa, es imposible no pensar que desde la salida buscará alejarse lo máximo posible de sus perseguidores para alcanzar ese ambicioso objetivo en Shanghái. Aston Martin le respaldará desde el muro y Alonso tendrá que repetir lo que lleva haciendo en las cuatro primeras carreras, no tener un sólo fallo y auparse lo más alto posible con un coche que no está para esas lides.

«Bueno la verdad es que sí. Un sábado increíble otra vez. Hoy P3 en condiciones de seco. Me pone contento. Me alegro por el equipo también, esto demuestra que no nos damos por vencido. Es la tónica de este año, clasificamos muy bien y luego en carrera no tenemos el ritmo de los de delante. Mañana será una carrera defensiva en la que tarde o temprano nos adelantarán. No vamos a pedir perdón por clasificar bien», dijo ante los medios de comunicación en el circuito.

Habrá que ver cuál es la estrategia finalmente y su objetivo real para la carrera de este fin de semana, pero nadie quiere descartar ahora mismo una hazaña que en 2023 completó ocho veces. Más difícil parece que destrone a los pilotos del equipo austriaco, especialmente a Verstappen, que un día más volvió a estar a años luz del resto.