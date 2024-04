Fernando Alonso sube el suflé: «No estamos en la posición que queremos aún»

Espectacular lo que consiguió Fernando Alonso en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1. Es hasta difícil de explicar, pero vueltón tras vueltón, intento tras intento, el español llegó hasta la tercera posición y partirá justo detrás de los Red Bull en la carrera de este domingo. Aun así, en sus declaraciones en caliente afirmó que todavía no están en la posición que desean, volviendo a elevar un suflé que nunca puede bajar con un piloto de su talla.

El de Aston Martin comenzó explicando esa decisión que tomó en su último intento de la Q3, instantes en los que levantó a todo un país del asiento: «No sé lo lejos que estaba Checo. En el primer sector he perdido un poco el coche. No me he rendido y he conseguido un buen tiempo. El coche ha mejorado desde esta mañana y a ver si eso se traduce en puntos».

«No puedes cambiar el coche completamente, pero sí puedes hacer pequeños cambios en la configuración. Algunos son adivinanzas de cara a la carrera. Estoy muy orgulloso del equipo, no estamos en la posición que queremos aún, pero seguimos empujando», continuó acordándose del incidente que le obligó a abandonar al término de la carrera al sprint y que lograron solucionar a tiempo en su garaje para auparse hasta el top 3.

Y por último, Alonso acabó con unas palabras de agradecimiento al público asiático en los micrófonos de la F1 a pie de pista: «Esto es increíble. Una de las mejores carreras de la temporada gracias a los aficionados. Gracias y nos vemos mañana».

Luego, volvió a comparecer ante los medios de comunicación para dar una nueva valoración: «Bueno la verdad es que sí. Un sábado increíble otra vez. Hoy P3 en condiciones de seco. Me pone contento. Me alegro por el equipo también, esto demuestra que no nos damos por vencido. Es la tónica de este año, clasificamos muy bien y luego en carrera no tenemos el ritmo de los de delante. Mañana será una carrera defensiva en la que tarde o temprano nos adelantarán. No vamos a pedir perdón por clasificar bien».

«El simulador tampoco tiene toda la verdad. Aquí cambia todo, hay muchas variantes que no puede calcular. Contento con hoy, mañana la carrera será otra historia y voy a disfrutar del trabajo de hoy», concluyó en DAZN.