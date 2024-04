Así fue la épica batalla entre Alonso y Sainz que acabó con toque y final amargo para ambos

Fernando Alonso y Carlos Sainz pelearon con todo por hacerse con el podio en la carrera al sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, pero un leve toque entre ambos arruinó las opciones de los dos pilotos españoles. Por un lado, el asturiano sufrió un pinchazo en una rueda que le obligó a abandonar en la última vuelta y por otro el de Ferrari perdió su escalón, que cayó a manos de Checo Pérez, y también la cuarta plaza, que se la llevó su compañero, Charles Leclerc.

Eso sí, los pilotos hispanos protagonizaron una batalla inmensa en la pelea por los seis puntos que otorga la tercera posición en el sprint. Alonso, que se puso segundo en la salida, fue adelantado por el ganador, Max Verstappen, y luego tuvo que defenderse con uñas y dientes de Sainz. Este se acercó más y más hasta poder atacarle y cuando lo hizo estuvieron al borde de tocarse entre ambos.

¡BATALLA AL LÍMITE! 🔥🔥🔥🔥 Fernando Alonso y Carlos Sainz lucharon con todo y acabaron perdiendo posiciones #ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/Db04On3xS4 — DAZN España (@DAZN_ES) April 20, 2024

Finalmente, cuando consiguió adelantarle, Alonso se revolvió e intentó una maniobra a la desesperada que acabó en ese toque y el posterior abandono. Aun así, le dieron la razón a la organización en el sentido de traer de vuelta este circuito de Shanghái en el que siempre pasan cosas. Esta vez ha sido un episodio vertiginoso que ha acabado malamente para los nuestros, pero en la clasificación de este sábado y en la carrera del domingo todo puede cambiar.

Así explicaba Alonso lo sucedido: «Lo he disfrutado porque después de ponernos segundos en la salida pensé que íbamos a caer muy rápidamente, pero nos mantuvimos ahí. Le exigimos a los neumáticos más de lo necesario y al final no teníamos más ruedas. Imagino que me hubiesen pasado. Ha sido una carrera muy divertida, esperemos que mañana sea así. No teníamos muchos neumáticos ya. Él abrió la trazada para no dejarme sitio y en la curva 8 yo me abrí, en la 9 no se abrió y me llevé la peor parte. No duele porque sólo han sido un punto o dos y ha sido divertido».

¡CONTACTO! 💥💥 Así fue el momento en el que hubo toque entre Alonso y Sainz cuando estaban peleando#ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/RfMpNPbWCY — DAZN España (@DAZN_ES) April 20, 2024

Alonso y Sainz lo explican

Y así comenzaba haciéndolo Sainz: «Bueno, aquí yo creo que nadie está contento. Las tres primeras vueltas he intentado pasar a Max (Verstappen). Desgasté mucho neumático al principio. Sabía que si lo hacía igual podía ganar. Luego ataqué a Fernando (Alonso) y él ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela que al final le ha costado a él la carrera y a mí porque he cogido bastantes daños y a partir de ahí me he ido para atrás. Una pena porque creo que podíamos haber luchado por el podio sin ese incidente. Es lo que hay son las carreras y ahora toca pensar en la qualy».

«Ha sido una carrera divertida, por un lado, frustrante por otro, porque tenía buen ritmo. He gastado demasiado neumático al principio. Han sido luchas todas bonitas, un poco pasado al límite de vez en cuando. Son las carreras y me divierto», finalizó el madrileño.