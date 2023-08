El independentismo catalán quiere arruinar La Vuelta a España: «No es bienvenida»

El independentismo catalán, a través de Òmnium Cultural y CDR, ha comenzado a movilizar a sus seguidores para instrumentalizar la salida en Barcelona de La Vuelta Ciclista a España, que comenzará este sábado y que durante sus primeras etapas permanecerá en Cataluña. Los independentistas proponen aprovechar las primeras etapas por la comunidad catalana para dar visibilidad a su causa con esteladas y mensajes de odio.

«Este sábado 26 de agosto La Vuelta Ciclista llega a los Països Catalans. Aprovechamos este evento con eco internacional para explicar nuestra causa por todas partes, movilicémonos. Porta la estelada en los puntos principales y hagamos que el mundo escuche nuestra voz», publicó Òmnium Cultural en sus redes sociales.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) fueron quienes iniciaron el boicot a la salida de La Vuelta a España con un mensaje claro «invade los Países Catalanes y no es bienvenida». Además, instaron a organizarse en grupos de personas para acudir a los recorridos de las etapas con esteladas, senyeras, y carteles reivindicativos como «Spain is a fascist state», «Catalonia is not Spain» o «Freedom for Catalonia». También pedían no dejar «ni un palmo de carretera limpio» con pintadas contra España.

Barcelona acogerá el próximo sábado la primera etapa, contrarreloj por equipos, de La Vuelta a España. Una etapa que se llevará a cabo de manera íntegra por las calles de la ciudad con un recorrido de 14 kilómetros que mostrará las joyas de la ciudad desde el Port Olímpic hasta la Plaça d’ Espanya. Por segunda vez en la historia, Barcelona albergará la salida de La Vuelta (la primera fue en 1962).

La Vuelta a España 2023 disputará su segunda etapa también en Barcelona, la tercera en Andorra y la cuarta en Tarragona (hasta el próximo martes). Es durante esos días cuando los independentistas quieren llenar de esteladas los principales puntos de cada etapa. La Vuelta terminará el próximo 17 de septiembre en Madrid.

Aquest dissabte 26 d'agost La Vuelta Ciclista arriba als Països Catalans 🚴‍♂️ Aprofitem aquest esdeveniment amb ressò internacional per explicar la nostra causa arreu, mobilitzem-nos! 💪 pic.twitter.com/mAF6ITC4jf — Òmnium Cultural (@omnium) August 23, 2023

🚳 Deixem clar amb estelades, senyeres, cartells i pintades que la "Vuelta" envaeix els Països Catalans i no és benvinguda

🚧 Del 26 al 29 d'agost al Principat, i del 30 d'agost al 2 de setembre al País Valencià, no els deixem ni un pam de carretera net!

⏳ D'AQUÍ UNA SETMANA pic.twitter.com/jqug7VawkD — CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) August 18, 2023