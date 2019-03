Eduardo Inda acudió a El Chiringuito, donde tiene su habitual sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló que el núcleo duro del vestuario de Real Madrid quería a Romelu Lukaku y que apoyan a Keylor Navas.

“La plantilla del Real Madrid considera que no se tenía que fichar a un portero el año pasado, que lo que se tenía que fichar era un delantero, y me hablan de Lukaku”, dijo en exclusiva el director de OKDIARIO. “Lo de Courtois no le ha gustado a la plantilla, cero. Están a muerte con Keylor”, añadió Eduardo Inda en el espacio que se emite en Mega.

Los pesos pesados del vestuario del Real Madrid, entre ellos Sergio Ramos, querían que el delantero que recalase en el Santiago Bernabéu fuese Romelu Lukaku, delantero del Manchester United. Pero el único que llegó proveniente de la Premier League fue Thibaut Courtois, algo que la plantilla no entendió estando Keylor Navas en el club. Además, el ariete escogido para competir el puesto con Karim Benzema fue Mariano