Imputado por violación Gonzalo Montiel, jugador del Sevilla y de la selección argentina

Problemas para Gonzalo Montiel. El futbolista del Sevilla y de la selección argentina ha sido imputado por un presunto delito de violación. El hechos habrían ocurrido el pasado 1 de enero de 2019 en la localidad Virrey del Pino, en Buenos Aires.

Gonzalo Montiel está siendo investigado por «abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas». Por ello, el futbolista del Sevilla, reciente campeón de la Europa League y del mundo con Argentina, tuvo que presentarse el pasado jueves en la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género Número 3 de La Matanza para declarar y tomar conocimiento de sus derechos como imputado, tal y como ha informado Raquel Hermida Leyenda, la abogada de la denunciante.

El futbolista de la selección argentina habría reconocido «relaciones consentidas» con la presunta víctima en los meses previos al suceso. La chica habría relatado que Montiel fue la última persona que vio antes de desmayarse tras tomar «dos tragos». A la mañana siguiente, apareció «tirada en la entrada de la casa (de la familia Montiel) con hematomas, llena de barro, con toda la ropa desacomodada y con la hermana de Gonzalo gritándome ‘no te metas con mi hermano, no lo nombres, porque te voy a matar’», ha explicado el periodista Gustavo Grabia.

La versión de Montiel

«Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado. Yo no entendía a qué se refería. Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa y que antes habían estado en el coche de mi papá que estaba estacionado dentro de la casa», afirmó el futbolista.