Los importantes cambios que veremos en Wimbledon por el veto a los tenistas rusos

Desde que arrancó la invasión de Rusia a Ucrania el mundo entero ha fijado su mirada en el país ruso y las organizaciones deportivas han comenzado a sancionar a dicha nación. Por ejemplo, la organización de Wimbledon ha vetado la participación en el torneo de tenistas rusos y bielorrusos, lo que la ATP se ha visto obligada a cambiar ligeramente el reglamento respecto al reparto de puntos para no perjudicar a nadie, como puede ser el caso de Daniil Medvedev.

El pasado mes de mayo la ATP confirmaba que se tomaba la decisión de no repartir puntos en Wimbledon 2022. La organización del torneo londinense vetaba a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión y el conflicto bélico, al igual que han hecho otros organismos. Por ejemplo, la FIFA expulsaba a Rusia del Mundial de Qatar, la UEFA prohibía que los clubes rusos pudieran participar en competiciones europeas, la final de la Champions League fue cambiada de sede, la FIA eliminaba el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, Rusia no podrá participar en la Copa Davis y un largo etcétera.

El principal motivo que ha argumentado la ATP es que esta decisión tomada por la organización de Wimbledon va en contra del sistema de clasificación con el que elaboran el ranking de los mejores tenistas del momento. Que tenistas como Daniil Medvedev o Andrey Rublev se queden fuera del torneo que se celebra en el All England Club puede influir directamente en esta tabla en la que Rafa Nadal, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas o Carlos Alcaraz están peleando duramente por mejorar su situación.

Estos motivos políticos por los que han quedado fuera de Wimbledon 2022 los tenistas rusos y bielorrusos no es una decisión de la ATP. Y es que en otros torneos, como ha sido Roland Garros, por ejemplo, hemos podido disfrutar de estos tenistas que no estarán en el torneo británico. Finalmente, los no vacunados, como Novak Djokovic, sí pueden participar en el campeonato británico.

En el momento en el que la ATP comunicó el no reparto de puntos volvió a incidir en su rechazo total a la invasión de Rusia a Ucrania, pero cree que en estos tipos de torneos este veto es un signo de discriminación. La WTA también ha mostrado su acuerdo y en el cuadro femenino tampoco se repartirán puntos en Wimbledon 2022. Por añadir, en el US Open los tenistas rusos y bielorrusos sí que podrán participar bajo una bandera neutral.