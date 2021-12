El Fútbol Club Barcelona confirmó su realidad actual en el panorama europeo con una humillante eliminación de la Champions League. El Bayern de Munich volvió a ser el verdugo de los culés, que se marchan a la Europa League con tristeza en casi todos los casos, pero no en el de Clement Lenglet. El central francés fue captado por las cámaras al término del partido charlando amistosamente y riendo junto a Robert Lewandowski, en una imagen que avergüenza a la afición del Barça.

Lenglet, que fue titular en el once de Xavi Hernández, disputó los 90 minutos de partido y vio en primer plano cada gol del Bayern, que caía como una losa en las aspiraciones del Barcelona de acceder a octavos de final de la Champions League. Sospechoso habitual en los últimos fracasos del Barcelona, Clement no fue protagonista en ningún gol pero sí colaborador de una debacle que cuanto menos se merecía el respeto que no tuvo con el pitido final.

La charla de Lenglet y Lewandowski pronto se hizo viral en las redes sociales y convirtió al internacional francés en diana de la debacle del Barcelona más que por lo deportivo, por la falta de respeto a una institución que llevaba dos décadas sin caer de la Champions League en la fase de grupos. Queda esperar a las represalias por parte de la entidad, pero las risas de Lenglet tras la eliminación le dejan muy tocado en su etapa en el Barcelona.