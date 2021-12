Xavi Hernández compareció en la rueda de prensa del Allianz Arena tras la dura derrota ante el Bayern de Múnich que costó la eliminación del Barça de la Champions y el ‘descenso’ a la Europa League. Para el técnico culé, los bávaros fueron «mejores, superiores» a su equipo, que no compitió y que se marcha «cabreado» de Alemania tras la imagen de sus jugadores. Términos como «decepción» o «resignación» también salieron de su boca, así como su nuevo objetivo: «Ahora hay que ganar la Europa League».

No es un fracaso para él

«Nos han sometido, siempre queremos dominar y someter al rival y ha sido al revés. Hay que exigirnos más. Somos el Barça. Esto tiene que ser un punto de inflexión para cambiar la dinámica y muchas cosas. No hemos competido. Esto es la Champions. Pero ésta es nuestra realidad. Es la situación que tenemos. Afrontamos la situación con dignidad. Hoy empieza una nueva era y una nueva etapa. Me voy cabreado. Esta es nuestra realidad y me jode. Hay que afrontarla. No queda otra. Hoy empieza una nueva etapa. Empezamos de cero. Nuestro objetivo es la Champions, no la Europa League. Hay que trabajar duro. No me gusta la palabra fracaso. No me gusta porque lo hemos intentado».

Europa League

«Nuestra realidad ahora es la Europa League y hay que ganarla. Pero el objetivo del Barça es ganar todos los partidos».

Tocado tras la eliminación

«He visto una realidad muy dura que ya viví como jugador. No nos hemos de conformar, nos tenemos que rebelar. Es la realidad que hay. Hay que comenzar para poner al Barça donde se merece, que no es la Europa League. Esperaba que compitiéramos mejor. El Bayern es mejor. Es la realidad. Pero trabajaremos para que esto no vuelva a pasar y nos dejaremos la vida. Es un sentimiento de impotencia. Hay que trabajar con mucha exigencia para recuperar al Barça».

Objetivo en Europa League

Lo que queda de temporada

«Queríamos competir en la Champions y tratar de ganarla. Pero no hemos estado al nivel del Bayern. Hay que afrontarla y recuperar al equipo porque quedan otras competiciones. Hay que competir con más exigencia y más amor apropio».