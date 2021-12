Cuando Zlatan Ibrahimovic habla sube el pan. Al delantero sueco le gusta crear polémica y no se muerde la lengua al hablar de cualquier tema o vivencia. Y sobre el Manchester United, club en el que militó después de abandonar el PSG, también ha rajado en cuanto a la organización y el modo de actuar del club con sus futbolistas.

En su libro Adrenalina, el siempre díscolo Ibrahimovic también asumen culpas, como cuando arruinó la presentación por el conjunto británico tras su fichaje por culpa de una publicación en las redes. «Estaba muy cansado de las largas negociaciones, así que decidí escribir en Instagram. El texto fue simple e inequívoco», comenzó explicando. «Es hora de que el mundo lo sepa. Mi próximo destino es el Manchester United», anunció en su día.

Esto provocó el enfado de Mino Raiola: «Quería matarme». «Me sentí como en arenas movedizas y traté de hacer algo para avanzar sin pensar en las consecuencias. Yo soy el que se equivocó y me disculpo una vez más», dijo acerca de lo que le motivó para publicar ese mensaje. «Ed Woodward me dijo que había arruinado una acción publicitaria de 5 millones de libras, que habían planeado una campaña sorpresa y una presentación con efectos especiales al estilo de Hollywood. Lo arruiné todo con una publicación en las redes sociales», desveló Ibrahimovic.

El delantero sueco, que no vivió su mejor época en Old Trafford, asegura que el United tiene «mentalidad pequeña y cerrada». «Todo el mundo piensa que es un club de primera, uno de los más ricos y poderosos del mundo, y visto desde fuera me lo parecía», comenzó explicando. «Un día estaba en el hotel con el equipo antes de un partido. Tenía sed, así que abrí el minibar y me tomé un zumo. Jugamos y luego nos fuimos a casa. Pasó un tiempo y llegó mi nómina. Normalmente no la miro, pero esta vez tuve curiosidad y me di cuenta de que me habían quitado una libra», continuó.

«Llamé al director del equipo y le pregunté por qué me habían quitado una libra de mi sueldo», añadió en su libro Ibrahimovic. «Me dijo que era por el zumo del minibar. Pensaba que estaba bromeando», agregó el delantero sueco del Milan. «No lo estoy, aquí si pides algo tienes que pagarlo», le respondió el responsable del Manchester United.

«Claro, pero yo no fui al hotel por voluntad propia. No estaba de vacaciones, era mi lugar de trabajo. Estaba allí por el Manchester. Si tengo que jugar y tengo sed tengo que beber, no puedo salir deshidratado», comenta Ibrahimovic. «Algo así no ocurriría en Italia. Estos son los detalles que marcan la diferencia y se ganan el respeto de los jugadores», opinó el atacante trotamundos.

Además, Ibrahimovic desvela más momentos que le incomodaban en su etapa en el Manchester United. «Todos los días me pedían la documentación para entrar en el campo de entrenamiento. Bajaba la ventanilla y le decía a la persona de la puerta: ‘Escuche, llevo un mes viniendo aquí todos los días. Soy el mejor jugador del mundo. Si todavía no me reconoces te has equivocado de trabajo’», concluyó.