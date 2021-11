Zlatan Ibrahimovic cuando habla suele subir el pan y en esta ocasión vuelve a estar en primera plana por su agresión a César Azpilicueta durante el España – Suecia de La Cartuja. El delantero sueco ha reconocido que su placaje al lateral del Chelsea fue totalmente intencionado y que incluso lo volvería a repetir.

«El otro día, en la selección, le hice una entrada. Lo hice a propósito. No me avergüenza decirlo porque hizo una tontería con uno de mis jugadores. Actuar a lo grande con mi futbolista. Fue una estupidez, pero lo hice para que entendiera: ‘No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí’. Por eso lo hice», explicó Ibrahimovic sobre la agresión a Azpilicueta, que sucedió en los últimos minutos del Suecia – España en un córner a favor del equipo visitante.

Zlatan floors Azpilicueta with “dark arts”! 😲

Ibrahimovic escaped punishment during the game but has since been banned from the first leg of Sweden’s World Cup play-off tie… pic.twitter.com/7YmEUK8l6i

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 15, 2021